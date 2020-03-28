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28 березня 2020, субота, 13:21 259
Економіка 2020-03-28T13:35:02+02:00
Українські Новини
Зеленський може зупинити незаконне будівництво ЖК "Подол Град Вінтаж", - Могильний

Зеленський може зупинити незаконне будівництво ЖК "Подол Град Вінтаж", - Могильний

Надежда Комендантова
ДАБІ, Володимир Зеленський, Подол Град Вінтаж, Георгій Могильний
Будівництво. Фото: pixabay.com
Будівництво. Фото: pixabay.com

Через провалену реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) заблокувати незаконне зведення житлового комплексу "Подол Град Вінтаж" може тільки Президент України В. Зеленський.

Про це 27 березня написав Георгій Могильний, столичний активіст і містобудівний експерт. "Зупинити незаконне будівництво всього одним постом в Фейсбуці може той же Зеленський, просто написавши, що мародерство під час карантину і реформ неприпустимо, і все, що було незаконно побудовано в цей час, буде знесено не дивлячись ні на що", - зазначив Могильний.

Експерт впевнений, що будівництво ЖК "Подол Град Вінтаж" є прикладом мародерства під час карантину та інших заходів по боротьбі з коронавірусом COVID-19 в Україні.

Крім того, Г. Могильний публічно звернувся до колишнього народного депутата України Сергія Лещенка з питанням, чи буде той "боротися проти цієї незаконної забудови" до самого кінця. Нагадаємо, саме Лещенко був автором резонансного розслідування про згадану будівельну аферу; текст вийшов в квітні минулого року під назвою "ЖК" Подол Град Vintage: як будівництво "Укрбуду" знищує Поділ".

Нагадаємо, що раніше ДАБІ вже забороняла це будівництво, що провокувало зсуви на найближчому схилі. Зведення ЖК супроводжувалося постійними акціями протесту. Свого апогею вони досягли, коли у квітні 2019 року місцевим активістам пов'язані із забудовником зловмисники спалили легковий автомобіль.

 

 

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