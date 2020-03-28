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28 березня 2020, субота, 10:24 254
Медицина 2020-03-28T10:27:14+02:00
Українські Новини
Фонд Вадима Новинського закупив в Кореї 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем для МОЗ

Фонд Вадима Новинського закупив в Кореї 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем для МОЗ

Надежда Комендантова
Вадим Новинський, Коронавірус, ПЛР-тести
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського в честь Покрови Пресвятої Богородиці закупив 100 тис. високоточних тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV в Південній Кореї, повідомляє прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, в даний час партія реагентів готується до відправки з Сеула. Очікується, що вже в найближчі дні тест-системи прибудуть в Україну, де відразу ж будуть розподілені в спеціалізовані інфекційні лабораторії по всій країні. Доставка буде організована по лінії МЗС України з ініціативи Офісу Президента України.

На придбання тест-систем Фонд направив понад 1,5 млн дол.

Основним принципом закуплених тест-систем є метод ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) в реальному часі (Real Time PCR), шляхом якого можна визначити специфічні гени РНК. Час проведення тесту від 105 до 120 хв.

Усі тести мають Сертифікат Європейської відповідності (CE-IVD), підкреслили у Фонді.

Як повідомлялося, раніше Фонд Вадима Новинського закупив в КНР 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів, 850 комплектів індивідуального захисту медиків та 10 тис. експрес-тестів. Обладнання і тести в даний час передаються в регіональні спеціалізовані медустанови.

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