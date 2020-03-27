Одеський губернатор не зміг назвати опорні лікарні області з боротьби з коронавірусом, – ЗМІ

Голова Одеської ОДА Куций Максим не зміг пригадати список опорних лікарень регіону, які будуть приймати людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Під час брифінгу щодо поточної ситуації з епідемією назви медустанов губернатору пошепки підказувала глава департаменту охорони здоров'я області Оксана Сорочан. Про це пишуть "Подробиці".

"На сьогоднішній день визначені Ізмаїльська лікарня, Дунайська лікарня також в Ізмаїлі. Місто Чорноморськ, Одеська інфекційна лікарня. Вона є основною і опорною, бере найбільшу кількість осіб з підозрою на коронавірус. Також ще додано обласний клінічний центр медицини Одеської області... Які ще? Зараз... Місто Подольськ... Подільська Міська лікарня", - покопавшись в паперах і почувши підказки, ледь згадав губернатор.

На питання журналіста, чому підготовлена лікарня регіону, Одеська обласна, не є опорною, Куций запевнив, що керується вказівками МОЗ. За його словами, відомство нібито рекомендує використовувати багатопрофільні лікарні лише на третьому або четвертому етапі розгортання госпітальної бази.

"Щоб зробити з цієї установи виключно опорну лікарню, потрібно відселити дуже багато відділень", - заявив губернатор.

Як повідомлялося, в Одеській області працює антикризовий штаб "Одеса vs COVID", який робить все можливе для підготовки регіону до спалаху епідемії коронавірусу. При цьому місцева влада не сприяє волонтерам, а іноді і заважає їм. Про це написав у Facebook співвласник групи ТІС Андрій Ставніцер, якому президент Володимир Зеленський доручив очолити Одеську область у питаннях боротьби з коронавірусом.

За його словами, одна з основних проблем - визначення списку опорних лікарень для прийому людей з COVID-19: керівництво лікарень не хоче брати на себе відповідальність за таких пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з великими українськими бізнесменами 16 березня попросив, щоб кожен з них став куратором певних регіонів України у питаннях боротьби з коронавірусом. Спільно з обласною владою бізнесмени відкрили і очолили регіональні антикризові штаби по боротьбі з COVID-19. Також був створений окремий фонд для закупівлі ліків: за оцінками президента, в ньому потрібно акумулювати 12-13 млрд грн.

Станом на 27 березня COVID-19 підтверджено у 217 українців, з них п'ятеро - жителі Одеської області. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що в найближчі два тижні кількість хворих може зрости, оскільки з-за кордону повернулося близько 2 тис українців, серед яких можуть бути інфіковані. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 березня обговорив з послами країн G7 і ЄС питання допомоги Україні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.