В Україні хочуть дозволити використання не зареєстрованих ліків для лікування коронавірусу

15 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту дозволити використання рекомендованих Європейським Союзом, США, Китаєм не зареєстрованих в Україні лікарських засобів, крім тих, що необхідно мати вдома під час карантину, для лікування коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в законопроекту №3268, зареєстрованому в Раді 27 березня, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці зазначено, що загальноприйняті підходи не завжди дають відповіді на всі виклики, перед якими надається медична практика, зокрема під час пандемії коронавируса.

Відмітається, що критичним питанням щодо забезпечення населення необхідними лікарськими засобами є відсутність на ринку України лікарських засобів, що мають достатню доказову базу їх ефективності та безпеки.

Розвинені системи охорони здоров'я в інших країнах в пошуках виходу з ситуації дозволяють використовувати зареєстровані лікарські засоби за показаннями, які не включені до затвердженої інструкції щодо застосування.

Проєктом закону пропонується використовувати незареєстровані лікарські засоби, рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, Ізраїлю для лікування коронавірусу.

Згідно з текстом законопроекту, такі ліки можуть бути застосовані за умови отримання згоди пацієнта.

Водночас пропонується використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування, за наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусної хвороби або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційними органами перерахованих вище країн.

Серед авторів законопроекту значаться члени комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Зокрема, авторами законопроекту є 9 членів від фракції "Слуга народу": голова комітету Михайло Радуцький, заступник голови комітету Артем Дубнов, Оксана Дмитрієва, Лада Булах, Вікторія Вагнер, Юрій Заславський, Валерій Зуб, Сергій Кузьміних, Максим Перебийніс, 2 членів комітету від фракції "Опозиційна платформа - За життя": Наталія Королевська та Михайло Макаренко.

Також серед авторів законопроєкту Валерій Дубіль ( "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "), Яна Зінкевич ("Європейська солідарність "), Ольга Стефанишина ("Голос") і Олесь Довгий (позафракційний).

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