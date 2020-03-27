ЗМІ розповіли, як вугілля з ОРДЛО купують споживачі з Європи

В України поки немає виразної стратегії протидії незаконному постачанню вугілля з шахт окупованих районів Донецької та Луганської областей на територію Європейського союзу після завершення війни на Донбасі. Про це пишуть журналісти видання "Коментарі".

Вони нагадують, що щомісяця не менше 350-400 тис. тонн вугілля з ОРДЛО надходить в ЄС та інші країни-сусіди України через Росію і Білорусь.

"Шлях вугілля, як правило, нехитрий: через непідконтрольну Україні ділянку кордону з Росією, з боку Ростовської області, на окупований Донбас заходять вагони - порожні або з сировиною для металургійної промисловості. ... вони реєструються на прикордонних з Україною навантажувальних станціях, найчастіше, на Успенській [мінімум 158 км від найближчої станції легальної навантаження антрациту]. ... Потім склади повертаються в Ростовську область, де їх на експорт оформляє Таганрозька митниця", - зазначає видання.

За підрахунками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, які наводить "Ліга", з ОРДЛО щорічно вивозять 2,8 млн тонн вугілля на $288 млн. За даними оприлюднених нещодавно залізничних декларацій, тільки за останні 5 місяців, з жовтня 2019 по лютий 2020 року з окупованого Донбасу таким чином було вивезено не менше 2 млн тонн вугільної продукції - цифра, порівнянна з обсягами видобутку на шахтах на підконтрольних уряду територіях.

Основний вантажовідправник цих товарів - Автономна некомерційна організація "Центр ефективних логістичних рішень", зареєстрована в Нижньому Новгороді, майже в 1300 км від Ростова-на-Дону. З залізничних звітів також видно, що є інші більш дрібні схеми відвантажень нелегального антрациту, в яких задіяні вантажовідправники: ТОВ "Схід вугілля", ТОВ "Ростуглемет", ТОВ "Еко-Транс", ТОВ "Алмазна-ДК", ТОВ "Венера" , ТОВ "НТС-Ресурс".

Видання відзначає, що в експорті нелегального товару все ще беруть участь країни Європейського союзу та інші сусіди України.

"Вугілля з окупованого Донбасу дешевше за російське. У ньому вищий вміст сірки. Отже, він менш якісний. Також на зубожілому Донбасі дешевша робоча сила, і ніхто не інвестує в розвиток шахт. Крім того, Східна Україна знаходиться значно ближче до Європи, ніж сибірські шахти, а значить, транспортування обходиться дешевше", - йдеться в спільному розслідуванні польських, чеських і словацьких журналістів, які в минулому році опублікували цикл статей, простеживши ланцюжок вугілля з Донбасу прямо на підприємства в своїх країнах як через Білорусь, так і безпосередньо у компаній, що працюють в Л/ДНР.

Якщо "легальне" російське вугілля обходиться в $60-80 за тонну, то "товар" з ОРДЛО - не більше $22-25.

Журналісти з'ясували, що деякими компаніями, які "приймають" вугілля з окупованих територій в Польщі, Чехії, Словаччини є колишні "чиновники" самопроголошених терористичних організацій. Наприклад, одним з акціонерів компанії TD Antracite, яка імпортує вугілля в Чехію, є Ігор Лизов, функціонер з Донецька, глава так званої адміністрації Амвросіївського району "ДНР", на території якого розташований прикордонний перехід Успенка.

"Відсутність резонансу в Європі зрозуміла: виробники отримують дешеве вугілля і його походження їх мало цікавить. Але як довго до цього підходу буде миритися Україна? Адже фактично наші європейські партнери займаються ні чим іншим як фінансуванням тероризму ... Чи повинна Україна піднімати тему санкцій стосовно інших споживачів вугілля з ОРДЛО? Вести переговори з урядами країн-покупців? Або просто легалізувати поставки, але вже запровадивши в них свого посередника? Виразної стратегії на цей рахунок поки, на жаль, немає", - відзначає видання.