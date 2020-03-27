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  • Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання і матеріали для місцевих лікарень
27 березня 2020, пʼятниця, 17:46 167
Бізнес 2020-03-27T17:52:11+02:00
Українські Новини
Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання і матеріали для місцевих лікарень

Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання і матеріали для місцевих лікарень

Петро Стуженко
Олег Бахматюк, Ukrlandfarming, Медичне обладнання, Укрлендфармінг, Гуманітарна допомога, Агрокомпанія Прикарпаття
Передача медобладнання в Івано-Франківську. Фото: ulf.com.ua
Передача медобладнання в Івано-Франківську. Фото: ulf.com.ua

Підприємство ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до структури одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних закладів Івано-Франківщини обладнання і матеріали, які необхідні в умовах епідемії коронавіруса в Україні.

Про це повідомила прес-служба "Укрлендфармінгу".

Представники підприємства ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" агрохолдингу "Укрлендфармінг" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезинфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні. Це необхідно в першу чергу для захисту медичного персоналу, що контактує з хворими пацієнтами, так як вони знаходяться в основній групі ризику.

"Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", - сказав головний лікар Івано-Франківської міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

Як повідомили в пресслужбі агрохолдингу, за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медзаклади практично з усієї України. Зокрема підприємство "Агрокомпанія Прикарпаття" також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легень, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупило 4 ультразвукові інгалятори.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агрoпрoмислoвих хoлдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) та тваринництвом в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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