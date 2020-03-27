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27 березня 2020, пʼятниця, 17:41 9
Економіка 2020-03-27T17:42:50+02:00
Українські Новини
Загальний держборг у лютому скоротився до $83,4 млрд

Загальний держборг у лютому скоротився до $83,4 млрд

Валерия Драгомирова
Держборг України, Загальний держборг, держборг
Гроші
Гроші

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в лютому скоротився на 0,02%, або на 0,02 млрд доларів до 83,38 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець лютого склав 2 047,80 млрд гривень, або 83,38 млрд доларів проти 2 078,13 млрд гривень, або 83,39 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 29 лютого склав 1 808,25 млрд гривень (73,62 млрд доларів) проти 1 831,63 млрд гривень (73,50 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць знизився з 40,58 млрд доларів до 40,45 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг скоротився з 820,34 млрд гривень до 814,64 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 32,92 млрд доларів до 33,17 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 29 лютого склав 239,55 млрд гривень, або 9,75 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Крім того, Україні необхідно виплатити $12 млрд за зовнішніми боргами за 2 роки.

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