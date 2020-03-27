Бойко заявив, що план боротьби з епідемією та порятунку економіки має лише ОПЗЖ

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що лише його політична сила має комплексний Антикризовий план боротьби з епідемією коронавирусу COVID-19 та порятунку економіки в умовах загальнонаціонального карантину.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що ситуація в країні погіршується, кожного дня фіксуються нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.

"Епідемія не збирається відступати. Через хаотичні дії влади і карантин зупинилися цілі галузі української економіки. У вимушені відпустки відправлені мільйони працівників, багато хто – без компенсацій і виплат. У людей скоро просто закінчаться гроші на життя", – сказав парламентарій.

На жаль, дії влади у нинішній кризовій ситуації виглядають вкрай непрофесійно і безсистемно.

"Нам розповідають, що створені чергові штаби, введені нові обмеження і в разі погіршення ситуації буде запроваджено надзвичайний стан, а в цей час економіка далі падає. Але як це все може допомогти боротися з епідемією? Обмеження, заборони та інтриги навколо повноважень нічого не дадуть ні людям, ні медикам, які стоять на передовій боротьби з епідемією, ні економіці, що зупинилася", – підкреслив Бойко.

Ще небезпечніше, за його словами, те, що влада намагається просто сліпо дотримуватись вимог МВФ і зовнішніх кредиторів.

"Отримати кредит, все спустити, а потім знову просити – це все, що може придумати влада. На депутатів тиснуть, змушують голосувати за згубні для економіки і громадян зміни до бюджету, які пропонує уряд. Обнулити підтримку АПК, забрати мільярди гривень з соціальних програм, урізати фінансування пільг і житлово-комунальних субсидій, забрати гроші у регіонів – ці пропозиції уряд намагається видати за боротьбу з кризою. Більш того, зараз, під час кризи, коли руйнуються економіки і падає вартість всіх активів, влада пропонує відкрити ринок землі. Це не антикризова політика – це злочин!" – наголосив опозиційний політик.

Бойко підкреслив, що опозиціонери розробили комплексний Антикризовий план, спрямований на боротьбу з епідемією, допомогу людям і підтримку національної економіки.

"Для того щоб збалансувати Держбюджет, ми пропонуємо не забирати гроші у людей і громад, а скоротити витрати на утримання силовиків і чиновників. Почати переговори з МВФ та іншими кредиторами про реструктуризацію боргів, які ми не можемо зараз обслуговувати. Зупинити все непріоритетні інвестиції, припинити фінансування будь-яких ідеологічних і пропагандистських програм та проектів. Ми наполягаємо на скасуванні економічної блокади Донбасу і нормалізації торговельно-економічних відносин з Росією. Це підтримає економіку, допоможе наповнити бюджет, завантажити виробництва", – підкреслив Юрій Бойко.

Бойко також зазначив, що в нинішніх умовах ОПЗЖ намагається максимально допомогти людям.

"Наші партійці у всіх регіонах країни організували допомогу лікарням, пенсіонерам, ветеранам та малозабезпеченим, доставку продуктів, масок, ліків. Ми передаємо медикам засоби захисту, масово веземо медикаменти та обладнання у лікарні та поліклініки", – розповів парламентар.

Він ще раз акцентував, що для подолання кризи – і епідеміологічної, і економічної – необхідно об'єднувати зусилля.

"Як відповідальна політична сила ми звернулися із закликом про консолідацію до всіх політичних сил. Ми звернулися особисто до президента взяти на себе всю повноту відповідальності за те, що відбувається в країні. Представлений нами Антикризовий план – це єдина сьогодні робоча стратегія виходу країни з кризи і реальної допомоги людям", – резюмував Бойко.