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27 березня 2020, пʼятниця, 14:15 9
ЗМІ 2020-03-27T15:15:02+02:00
Українські Новини
Спілка журналістів у Харкові роздала редакціям 300 флаконів антисептика

Спілка журналістів у Харкові роздала редакціям 300 флаконів антисептика

Петро Стуженко
НСЖУ, Сергій Томіленко, антисептик, Валерій Данюк, Советчица
Антисептик для харківських журналістів. Фото: sergiy.tomilenko
Антисептик для харківських журналістів. Фото: sergiy.tomilenko

Регіональна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ) передала харківським репортерам і редакціях провідних медіа Харкова понад 300 флаконів антисептика. У НСЖУ відзначили, що в умовах епідемії коронавіруса журналісти продовжують виконувати професійні обов'язки, тому надзвичайно важливо забезпечити працівників ЗМІ засобами індивідуального захисту.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Антисептики отримали ньюзруми всіх телеканалів Харкова: АТН, Суспільне мовлення, Р1, "Об'єктив", порталу "Харьковские известия", репортери-фрілансери. Ініціатором акції виступив виконуючий обов'язки голови Харківської обласної організації НСЖУ, видавець газети "Советчица" Валерій Данюк.

Антисептики, маски та інші засоби захисту необхідні саме новинним журналістам та знімальним групам, які мають безпосередній контакт з людьми.

"Єдине, що є позитивним під час кризи - це небайдужі люди, - зазначив керівник Харківської організації НСЖУ Валерій Данюк. - Журналісти зараз ризикують здоров'ям, продовжуючи виконувати свої професійні обов'язки і під час епідемії. Наша місія - допомогти колегам і продемонструвати важливість журналістської солідарності".

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