ICU закупила тести на коронавірус і реанімаційне обладнання в опорні київські лікарні, - Стеценко

Група ICU підтримала ключові медзаклади Києва, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, оскільки комплектація і можливості лікарень поки ще далекі від необхідних у разі пікових навантажень. ICU профінансувала постачання реанімаційного обладнання, витратних матеріалів для реанімацій і єдино точних тестів для діагностики коронавіруса в опорні лікарні Києва для дорослого населення, а також в перинатальний центр для вагітних.

"Зараз надзвичайно важливо забезпечити наших громадян доступом до максимальній кількості високоточних тестів в лікарнях, лікарів - захистити від зараження, допомогти їм впоратися з піковими навантаженнями. І не забувати закликати своїх співробітників і всіх знайомих дотримуватися карантин і берегти себе", - говорить про свої пріоритети співзасновник ICU Костянтин Стеценко.

Для Олександрівської міської клінічної лікарні, що приймає основний потік пацієнтів з підозрою на COVID-19, ICU придбала 200 додаткових тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР тести). Це єдино точні тести для визначення коронавіруса.

Для міської лікарні №4 - однією з трьох опорних київських лікарень, повністю перепрофільованих під лікування дорослих пацієнтів з COVID-19, ICU забезпечила 4750 одиниць реанімаційних витратних матеріалів: вирусобактериальных фільтрів, дихальних контурів, ендотрахеальних трубок, кисневих масок і дренажних мішків.

Київський перинатальний центр, що приймає вагітних і породіль з вірусними інфекціями, отримав три реанімаційних монітора all-in-one, які дозволяють стежити за всіма життєвими показниками пацієнтів у критичних станах.

"Важлива будь-яка підтримка, незалежно від суми. Ми закликаємо бізнес бути соціально відповідальним як ніколи, допомагати медикам і населенню впоратися з цією бідою, щоб повернути життя країни в нормальне, здорове русло з мінімальними втратами", - підкреслює співзасновник групи Пасенюк.