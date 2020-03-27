В ОНМедУ прокоментували обшуки: Прокуратура діє в інтересах Дубініної та фейкової Наглядової ради

В Одеському медуніверситеті звинуватили міську прокуратуру №3 у сприянні рейдерам і повідомили про численні порушення при проведенні обшуків в ректораті і будинках посадових осіб університету. Заява опублікована на офіційному сайті ОНМедУ.

Обшуки проходили 24 березня і тривали до 3 ранку наступного дня. Прокуратура вилучила журнали вхідної кореспонденції, особисті справи кількох співробітників і тендерну документацію, яка знаходиться у відкритому доступі на сайті "Прозоро".

Підставою для відкриття кримінальної справи стала заява так званої Наглядової ради. Орган був створений Уляною Супрун в 2018 році для легалізації рейдерського захоплення університету. Фейкова рада була розпущена указом МОЗ ще в грудні 2019 року. Фактично досудове розслідування сьогодні здійснюється на підставі заяви неіснуючої юридичної особи.

"На жаль, Одеська міська прокуратура №3 активно бере участь в черговій спробі незаконного захоплення влади в ОНМедУ, яку здійснюють Дубініна і Аймедов, - йдеться в заяві. - Прокуратура на чолі з прокурором Оксаною Острик не займається розслідуванням кримінальної справи, а намагається блокувати роботу ОНМедУ , постійно викликаючи на допити осіб, які не мають ніякого відношення до державних закупівель ".

Прокуратура порушила територіальну підслідність: обшук проводився на підставі судді Суворовського районного суду, в той час як ОНМедУ знаходиться в Приморському районі. В порушення карантину співробітники правоохоронних органів проводили слідчі дії без масок і рукавичок. Крім того, всупереч закону в обшуку задіяли звільненого за прогули співробітника університету Буковського та невідомого чоловіка, який знімав обшук на відео. Він постійно перебував біля прокурора Оксани Острик і отримував від неї вказівки. "Коли ми почали фіксувати обличчя зазначеної особи на камеру, то самопроголошений" представник "прокуратури просто втік з місця проведення обшуку. Сьогодні ми володіємо достатніми відомостями, які дозволяють встановити цю особу. Ми не виключаємо, вона пов'язана з членами розформованого Наглядової ради та звільненими Дубініної і Аймедова ", - йдеться в тексті.

Крім того, кілька годин прокурор Острик відмовлялася роз'яснити, які саме документи підлягають вилученню. Тільки отримавши письмові вказівки на смартфон, вона оголосила список документів, яких не було в постанові суду.

"Обшук став черговим зухвалим порушенням конституційних і процесуальних гарантій. Ми вважаємо так зване досудове слідство спектаклем і спробою реваншу рейдерів, які не залишають спроб захопити ОНМедУ", - заявили в університеті.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра Уляна Супрун створила Наглядову раду указом №2380 від 21 грудня 2018 року в порушення законодавства та статуту ОНМедУ, згідно з яким персональний склад ради визначається шляхом відкритого голосування трудового колективу за поданням вченої ради. Проігнорувавши цю вимогу, Супрун включила до складу ради людей, які не мають відношення до ОНМедУ і неодноразово брали участь у силовому захопленні будівлі університету. Крім того, на момент створення фейковий органу в інституті вже як 3 роки діяла Наглядова рада з терміном повноважень до 2022 року. Зі свого боку МОЗ створила його клон, щоб легалізувати посягання на університет Владлени Дубініної і Костянтина Аймедова, яких раніше Супрун намагалася призначити в.о. ректора.

19 грудня 2019 року заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос підписав указ, яким визнав недійсним указ Супрун про створення Наглядової ради.