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27 березня 2020, пʼятниця, 10:51 378
Кабмін 2020-03-27T12:44:12+02:00
Українські Новини
На місце міністра енергетики претендує ексменеджер Ахметова, - ЗМІ

На місце міністра енергетики претендує ексменеджер Ахметова, - ЗМІ

Тетяна Зотова
ДТЕК Нафтогаз, Рінат Ахметов, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України, Інна Лапа, Віталій Шубін
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України. Фото: menr.gov.ua
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України. Фото: menr.gov.ua

На посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища претендує Віталій Шубін, який зараз є в. о. міністра енергетики та який раніше працював на підприємстві олігарха Ріната Ахметова ДТЕК, інформує портал depo.ua. При цьому, його дружина досі працює в холдингу Ахметова.

Про це свідчать дані НАПК.

На даний момент, Шубін розглядається одним з претендентів на посаду міністра. Рішення про його призначення може бути прийнято Верховною Радою на найближчому засіданні.

Згідно з даними його декларації на сайті НАПК, дружиною кандидата на пост міністра є Інна Лапа. Вона працює на керівній посаді в компанії ДТЕК Нафтогаз, частини групи ДТЕК. Її дохід за рік склав понад мільйон гривень.

Також пара володіє квартирою у Києві, трьома земельними ділянками в Київській області, 27 тис. євро і 26 тис. доларів готівкою. Ще 75 тис. євро у вигляді зобов'язань від ТОВ "Дніпро-Бузька вітроелектростанція".

Нагадаємо, Кабмін 10 березня прийняв рішення про призначення Віталія Шубіна тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

З 9 жовтня 2019 року Шубін був першим заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, коли цю посаду обіймав Олексій Оржель.

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