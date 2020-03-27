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27 березня 2020, пʼятниця, 10:09 371
Верховна Рада і партії 2020-03-27T11:30:03+02:00
Українські Новини
"Мертва" економіка призведе до соціального вибуху та техногенних катастроф, - Радуцький

"Мертва" економіка призведе до соціального вибуху та техногенних катастроф, - Радуцький

Павло Твердохліб
Верховна Рада України, Економіка, Михайло Радуцький, Пандемія, Коронавірус
Михайло Радуцький. Фото: прес-служба ВРУ
Михайло Радуцький. Фото: прес-служба ВРУ

Наслідки від зупинки роботи бізнесу та підприємств будуть страшнішими за коронавірус. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Михайло Радуцький, Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради.

"З Азії надходять шокуючі дані - місцева економіка впала навіть нижче, ніж очікувалось. Це справжній обвал. Для економіки Євросоюзу наслідки будуть ще жорсткішими. Отже, це велика помилка – намагатись повністю зупинити життя в країні. Економіка має працювати. Вчора Президент заявив, що Україна не повинна зупинитись. І я з цим згоден. Наше завдання №1 – організувати карантин, але при цьому не зруйнувати економіку. У США є ресурси фактично роздати населенню та бізнесу 2 трлн. доларів. У нас такої можливості немає. Наслідки мертвої економіки можуть бути набагато страшнішими за наслідки коронавірусу. І це не лише соціальний вибух, а і техногенні катастрофи внаслідок недофінансованості інфраструктури. Замість зупинки підприємств набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку – ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - зазначив народний депутат.

За його словами, необхідно дати підприємствам можливість працювати хоча б в обмеженому режимі,  щоб уникнути зупинки економіки. 

"От яким має бути режим роботи підприємств на час карантину: всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ. У приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми, масковий режим, режим гігієни, антисептики. Якщо є така можливість - зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні. Ці заходи можуть розробити санітарні лікарі - впевнений, їх компетенції для цього вистачить. Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами - при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету. І головне: ми повинні поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки", - підкреслив Михайло Радуцький.

Нагадаємо, днями було опубліковано заяву Спілки українських підприємців, Європейської Бізнес Асоціації, Федерації роботодавців України та інших представників бізнесу. Вони закликали владу відмовитись від введення надзвичайного стану та повної зупинки економіки. 

"Якщо зупинити більшість компаній, мільйони українців втратять роботу, а бюджет – велику частину доходів. Соціальні наслідки будуть дуже негативними, велика кількість людей, не маючи накопичень та втративши засоби до існування, з відчаю може вийти на вулицю з протестами, а фінансових і організаційних ресурсів для боротьби з вірусом у держави стане набагато менше", - сказано в заяві.

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