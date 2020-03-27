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27 березня 2020, пʼятниця, 10:11 8
Верховна Рада і партії 2020-03-27T11:30:03+02:00
Українські Новини
Льовочкін вимагає повернути держрегулювання цін на продукти і засоби захисту

Льовочкін вимагає повернути держрегулювання цін на продукти і засоби захисту

Ірина Дорофейчук
Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Денис Шмигаль, Пандемія, Коронавірус, ОП-ЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua
Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua

Спекулятивне зростання вартості продуктів харчування і засобів індивідуального захисту вимагає вживання термінових заходів щодо державного цінового регулювання на продукти першої необхідності, перш за все - соціально-значущі продукти харчування та засоби індивідуального захисту. Про це народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін написав у зверненні до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує персональний портал політика.

Політик нагадав, що у запитах до попередніх складів уряду неодноразово звертав увагу на негативні соціальні наслідки зростання споживчих цін. Однак, унаслідок відсутності конкретних та ефективних кроків з боку Кабінету міністрів, спрямованих на обмеження цієї тенденції, рівень цін постійно зростав. Зокрема, за 2014-19 роки вони в середньому збільшились у 2,6 рази.

Народний депутат висловив занепокоєння тим, що нинішня хвиля зростання споживчих цін може поставити більшість українських громадян на межу виживання. Так, згідно з численними публікаціями ЗМІ, продукти "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, пшенична крупа - на 11%, гречана крупа - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%. Подібна тенденція також підтверджується публікацією Антимонопольного комітету України.

"На думку експертів, об'єктивних економічних передумов для подібного росту цін немає, оскільки більша частина продуктів харчування виробляються українськими підприємствами, і зростання витрат у зв'язку з введенням карантину не повинно було привести до настільки швидкого лавиноподібного зростання цін", - говориться у запиті.

Окрему увагу Сергій Льовочкін пропонує звернути на боротьбу з галопуючим зростанням цін на засоби індивідуального захисту. Перш за все, на медичні маски, респіратори, антисептики тощо, ціни на які зросли в 10-15 разів.

"У ситуації, в якій опинилась вітчизняна економіка внаслідок поширення в країні епідемії коронавірусу та загрози рецесії глобальних ринків, негативні соціальні наслідки зростання цін матимуть значно більший масштаб, ніж у минулі роки", - резюмував народний депутат.

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