Сергій Сидоренко: Зеленський хоче незаконно закрити кордони для поверення громадян України

Президент Володимир Зеленський хоче незаконно закрити кордони для поверення громадян України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Сидоренко.



"UPD: кажуть, що Аваков пообіцяв не виконувати вимогу президента дослівно - мовляв, все ж не буде закрито кордон для приватного транспорту та пішоходів.

Сподіваюся, що так і буде. Бо інакше це буде жестяна жесть.

Але те, що відучора лунають заяви також про повне закриття - не тішить.



"До кінця п'ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон. Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні (прим: насправді один день) подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном", - каже президент Володимир Зеленський.

Цікавий підхід від людини, яка зовсім нещодавно, перед попереднім закриттям, обіцяла "повернути всіх".

І яка обіцяла будувати правову європейську державу.

"Нікого не може бути позбавлено права в’їзду на територію держави, громадянином якої він є", - відповідає Зеленському Європейська конвенція з прав людини (ст.3 прот.4). Ну, це на випадок, якщо ми вважаємо себе членом Ради Європи.

Київ міг надіслати запит на деррогацію (призупинення цього зобов'язання), але поки - не зробив цього, стверджують у РЄ. Але ок, уявімо, що документи готові, а наша місія у Страсбурзі вже їх друкує і завтра ось-ось донесе.

Але лишається інша проблема

"Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну", - каже ст.33 Конституції України.

От її дію вже ніяк не зупинити.

Чому не зробити як всі, включивши мозок - з карантином/ізоляцією тих хто прибув - загадка. Ну або не загадка", - написав він.