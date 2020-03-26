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26 березня 2020, четвер, 19:58 25
Верховна Рада і партії 2020-03-27T13:00:06+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" написала антикризовий план та хоче, щоб влада його реалізувала

"Платформа Бойка" написала антикризовий план та хоче, щоб влада його реалізувала

Павло Твердохліб
Карантин, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19, Антикризовий план
Антикризовий план ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua
Антикризовий план ОПЗЖ. Фото: zagittya.com.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) розробила Антикризовий план та вимагає від чинної влади його реалізації для запобігання національної катастрофи на тлі карантинних заходів, що введені для протидії епідемії коронавіруса COVID-19.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному вебсайті ОПЗЖ.

"Ми запропонували допомогу і сприяння всім рівням виконавчої влади у всіх питаннях, пов'язаних з подоланням епідемії COVID-19. На жаль, реакції Президента і уряду на наше звернення досі не надійшло. Розуміючи свою відповідальність за майбутнє країни, наша політична сила підготувала комплексний Антикризовий план, який допоможе Україні подолати виклики епідемії, запобігти подальшому зубожінню українських громадян і сповзанню країни до національної катастрофи", - сказано в заяві.

В ОПЗЖ вважають, що заходи, яких вживає влада, є хаотичними, уривчастими і не враховують тяжкості стану, в якому опинилася країна. Більшість рішень зводиться до введень все нових обмежень, політичних інтриг навколо "надзвичайщини" і перерозподілу повноважень.

При цьому комплексної державної програми боротьби з епідемією, захисту людей і національної економіки досі немає. План наповнення Державного бюджету в 1-му кварталі 2020 року повністю провалений. Виникла загроза для пенсійної системи і ризик, що українська держава не зможе виконувати свої соціальні зобов'язання.

Опозиціонери підкреслили, що через карантинні заходи, запроваджені для протидії епідемії, громадяни України втратили роботу або відправлені у тривалі неоплачувані відпустки. З-за кордону повертаються заробітчани, які поповнюють ряди безробітних. Вимушено згортає роботу малий та середній бізнес, зупиняються цілі галузі національної економіки. У людей закінчуються засоби до існування, розоряються підприємці, з ризиком банкрутства стикаються підприємства і компанії.

ОПЗЖ звернулася до Президента України Володимира Зеленского з вимогою включитися в процес боротьби з епідемією, організувати системну роботу влади для подолання кризи і врахувати продумані та виважені пропозиції партії.

"Вважаємо за необхідне підготувати відповідний указ з дорученнями Кабінету Міністрів, який повинен ґрунтуватися на Плані, запропонованому нашою політичною силою. Щоб вийти з кризи потрібно працювати з українськими політиками, бізнесом і слухати український народ, а не сліпо слідувати вказівкам зовнішніх кредиторів. Об'єднавши зусилля всіх відповідальних політиків, ми виведемо Україну з кризи!" - підсумували в заяві.

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