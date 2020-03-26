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26 березня 2020, четвер, 19:00 180
Медицина 2020-03-26T20:45:03+02:00
Українські Новини
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави

"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави

Павло Твердохліб
Нова пошта, Медичне обладнання, Гуманітарна допомога, Інна Поперешнюк, Полтавська інфекційна обллікарня
Передача медобладнання в Полтавську обласну інфекційну лікарню. Фото: прес-служба
Передача медобладнання в Полтавську обласну інфекційну лікарню. Фото: прес-служба

У четвер, 26 березня, "Нова пошта" доправила в Полтаву 2-й транш медичної гуманітарної допомоги. Полтавська обласна інфекційна лікарня одержала 8 100 респіраторів, 3 502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. Також компанія передала 5-й міській клінічній лікарні в Полтаві 20 інфузивних насосів, призначених для дозованого та тривалого введення пацієнтові розчинів високоактивних препаратів і живильних речовин.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Наша компанія без зайвих роздумів вирішила допомогти українцям у боротьбі з вірусом. Для нас велика честь підставити плече допомоги нашим громадянам і медикам, які неймовірними зусиллями протистоять вірусу, рятують життя людей і мінімізують шанси стрімкого поширення COVID-19 в Україні. Також це для нас величезна відповідальність. Сьогодні ми передали медзакладам Полтави другий транш нашої допомоги. Найближчими днями, як тільки знайдемо постачальників, ми закупимо та перешлемо медикам наступну партію сучасного обладнання й усіх необхідних протиепідемічних засобів. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо побороти вірус, убезпечити населення, врятувати життя та здоров'я сотень тисяч осіб", – коментувала співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Нагадаємо, 15 березня 2020 року керівництво компанії "Нова пошта" ухвалило рішення щодо виділення 25 млн гривень на закупівлю медичного обладнання, медикаментів і засобів індивідуального захисту для медичних закладів Полтавського регіону. Вже 18 березня компанія доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Медикам передали приблизно 50 одиниць обладнання (зокрема, компанія закупила рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмофереза, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазійним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів).

"Нова пошта" звернулася із маніфестом до бізнесу та волонтерів, закликавши виявити в період карантину і надзвичайної ситуації принципи соціальної відповідальності та спільними зусиллями забезпечити необхідним обладнанням, ліками і засобами індивідуального захисту медичні заклади країни.

З 25 березня "Нова пошта" на час карантину розширила свій ключовий соціальний проект "Гуманітарна пошта" та почала безоплатно доставляти лікарням, дитячим будинкам, військовикам і незахищеним верствам населення засоби індивідуального захисту і все, що потрібно для боротьби з вірусом. Щоб стати учасником програми, потрібно заповнити анкету або написати лист на адресу електронної пошти: dopomoga@novaposhta.ua

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