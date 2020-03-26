"Дарниця" додатково випустить 100 тисяч упаковок противірусного "Імустату"

Фармацевтична компанія "Дарниця" у квітні випустить додаткові серії противірусного лікарського засобу "Імустат". Як повідомили в прес-службі компанії, в умовах пандемії COVID -19 і введення карантину в Україні виник додатковий запит на противірусні препарати. У компанію щодня надходять сотні дзвінків зі всіх куточків країни із питанням, де можна придбати "Імустат".

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, для "Дарниці" пріоритетним завданням є максимально швидке забезпечення українців необхідними ліками. Тому компанія 26 березня почала додаткове виробництво 100 тисяч упаковок "Імустату".

"Ми розуміємо, що ситуація сьогодні вимагає блискавичної реакції. Тому ми змінили наші виробничі плани і зробили пріоритетним випуск препаратів, що застосовуються для профілактики і лікування симптомів вірусних інфекцій. "Імустат" рекомендований дорослим для зменшення тривалості і тяжкості перебігу хвороби, полегшити її основних симптомів. Ми зробили все необхідне, щоб 26 березня почати виробництво додаткових 100 тисяч упаковок цього препарату", - підкреслив Шимків.

Він також додав, що про надходження лікарського засобу "Імустат" в аптеки країни "Дарниця" повідомить додатково.

Нагадаємо, раніше "Дарниця" оголосила про плани випустити 1 млн упаковок препарату "Парацетамол-Дарниця", який також застосовується при лікуванні вірусних інфекцій.

"Імустат" - противірусний препарат, який випускається у формі таблеток. Рекомендований дорослим для зменшення тривалості та тяжкості протікання хвороби і полегшення її основних симптомів. Внаслідок застосування препарату знижується частота розвитку ускладнень, пов'язаних з грипом. "Імустат" малотоксичний і не чинить негативного впливу на організм людини.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році становила 13,76%. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є члени сім'ї Загорій.