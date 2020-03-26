Останнім представником "команди Квіта" в Міносвіти залишається Стадний, – ЗМІ

Про це йдеться у програмі "Хронологія тижня" з Владиславом Піховшеком в ефірі телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, 25 березня Любомира Мандзій призначена тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки. З минулого року Мандзій працювала заступником колишнього міністра освіти і науки Ганни Новосад. 10 березня Новосад на посаді змінив Юрій Полюхович, якого також пов'язують із Квітом.

У той же час, як повідомив NewsOne, Сергій Квіт, який до роботи міністром в уряді Яценюка керував Києво-Могилянською академією, після відставки продовжував впливати на Міносвіти за часів перебування Лілії Гриневич та особливо Анни Новосад, яка раніше була радником міністра Квіта.

"Головною бойовою одиницею Квіта була та залишається його заступник МОН, нинішній депутат від "Голосу" Інна Совсун: викладач "могилянки", член соросівської "Опори", керівник CEDOS та віце-президент Київської школи економіки. Саме вона акумулювала усі грантові транші та призвела до Квіта юну Ганну Новосад, стипендиатку Сороса на управління з міжнародних справ. А також Єгора Стадного, який нині займає посаду заступника міністра освіти", - зазначили журналісти.

Повідомляється також, що при формуванні уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний та Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадний.

Стадного вважають абсолютно підконтрольною людиною Квіта. До того ж, його дружина Ірина Шевченко координує фінанси в центрі CEDOS, яким керує Сергій Квіт.

"Стадний - останній агент Квіта в МОН та його позиції хиткі. Найбільша неприємність для Квіта та Совсун - поразка в боротьбі за контроль над Києво-Могилянської академії. Президент "могилянки" переобраний Андрій Мелешевич, з яким Квіт посварився незабаром після того, як, ставши міністром, зробив його своїм наступником. До цього вони були партнерами з освоєння грантів", - йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Кабінет Міністрів України призначив колишнього міністра освіти та науки України Сергія Квіта головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Пізніше НАЗЯВО на чолі з Квітом запропонувало виключити директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Різуна з членів галузевої експертної ради за його нібито "вмотивовану безініціативність" в питанні боротьби з плагіатом, "нерозумінням важливості особистої відповідальності", "спробу пом'якшити обставини зняття плагіатних дисертацій".

Різун подібні дії агентства Квіта назвав адміністративним тиском та запідозрив у корупції.