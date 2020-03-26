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26 березня 2020, четвер, 14:49 6
Події 2020-03-26T14:49:31+02:00
Українські Новини
На журналіста напали під час зйомки сюжету про продаж медичних масок

На журналіста напали під час зйомки сюжету про продаж медичних масок

Ірина Дорофейчук
Журналіст, Напад на журналіста, Пандемія, Коронавірус, Захисні маски, Тетяна Сивоконь
Тетяна Сивоконь. Фото: NEWSONE
Тетяна Сивоконь. Фото: NEWSONE

Власник магазину, що торгує засобами особистої гігієни, пошкодив руку кореспонденту телеканалу NEWSONE Татяні Сивоконь, намагаючись завадити зйомці сюжету про продаж медичних масок. Напад трапився у Красилові Хмельницької області. Лікарями у журналіста зафіксовані тілесні  ушкодження у вигляді викручування та здавлення пальців, на руку накладено гіпс. Слідчі Красилівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 345¹ "Погроза або насильство щодо журналіста". У Національній спілці журналістів України називають напад на Тетяну Сивоконь особливо обурливим, адже під час надзвичайної ситуації, викликаної епідемією коронавірусу, журналісти й так наражають своє здоров’я на небезпеку.

За словами кореспондента телеканалу NEWSONE Тетяни Сивоконь, під час зйомки сюжету про карантин в місті Красилів, місцеві жителі повідомили, що попри дефіцит із засобами захисту, власник одного з магазинів поніс два великих пакети з медичними масками.

"Ми піднялися в магазин, побачили оголошення, що в наявності є маски. Я ввічливо представилася та запитала, чи можна купити ці маски. Побачивши камеру, чоловік зреагував не зовсім адекватно, почав виривати пакет з масками. Говорив, що маски не продає, що вони для співробітників", - заявила Сивоконь під час включення з місця події у прямий телеефір.

Після того вона сказала, що викликатиме поліцію.

"Скориставшись тим, що оператор відійшов, чоловік обійшов та напав на мене з-заду, почав заламувати мені руки, викручувати пальці, щоб вирвати у мене з рук пакет з масками. При цьому пошкодив і наш мікрофон", - відзначила корреспондент.

На місце події прибули працівники Національної поліції, які взяли у знімальної групи пояснення.

За повідомленням сектору комунікації поліції Хмельницької області, слідчі Красилівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом заподіяння власному кореспонденту телеканалу "NewsOne" тілесних ушкоджень. Призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеня тяжкості заподіяних тілесних ушкоджень.

У Національній спілці журналістів України обурені грубим перешкоджанням журналістській діяльності та закликають громадян з максимальним розумінням  та підтримкою реагувати на роботу журналістів під час оголошеного в Україні карантину.

-В Україні загалом рівень фізичної агресії щодо журналістів є неприпустимо високим, але напади на працівників ЗМІ під час висвітлення епідемії коронавірусу взагалі є вкрай обурливими, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Разом із лікарями та медпрацівниками, правоохоронцями і рятувальниками, саме журналісти сьогодні знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. Журналісти не можуть піти у самоізоляцію, бо виконують важливу суспільну місію – намагаються оперативно і об’єктивно інформувати громадян про надзвичайну ситуацію, викликану епідемією. Репортери нині й так свідомо ризикують власним здоров’ям, тому на напади на працівників ЗМІ мають жорстко реагувати правоохоронці та влада.

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