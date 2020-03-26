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26 березня 2020, четвер, 14:05 14 Фото
Суспільство 2020-03-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
У мережі з'явився калькулятор туалетного паперу на час карантину, - ЗМІ

У мережі з'явився калькулятор туалетного паперу на час карантину, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Карантин, дефіцит, Пандемія, Коронавірус, туалетний папір
Туалетний папір. Фото: Facebook
Туалетний папір. Фото: Facebook

В інтернеті з'явився онлайн-калькулятор, який дозволяє підрахувати, чи вистачить наявних запасів туалетного паперу до кінця карантину, передає FaceNews.ua.

Сайт був розроблений британцями Беном Сессуном і Семом Харрісом і покликаний знизити паніку і попит на цей продукт.

Самі розробники зізнаються, що вирішили створити калькулятор після того, як почали сперечатися про те, скільки туалетного паперу використовують щодня і як цей показник зміниться під час карантину. З тих пір сайтом скористалися понад п'ять мільйонів осіб.

Усі бажаючі можуть скористатися звичайними і просунутими налаштуваннями. Перші включають в себе наявну кількість рулонів, а також кількість відвідувань туалету на день. У просунутих можна вказати й інші параметри: кількість членів сім'ї, днів карантину і таке інше.

Тим часом за крадіжку з готелю Marriott 66 рулонів туалетного паперу у Флориді (США) був заарештований 31-річний чоловік. Про це повідомляє портал golos.ua. Так, у поліції повідомили, що Анджела Ернандесцинто помітив охоронець, коли той приніс відро для сміття до фургона і поклав мішок всередину.

Охоронцеві готелю стало цікаво, навіщо той поклав сміттєвий пакет собі в машину. Він заглянув через вікно транспортного засобу і побачив, що мішок повний туалетного паперу. Співробітник готелю відразу викликав поліцію.

Правоохоронці, що прибули на місце події вилучили пакет і затримала молодого чоловіка. Анджело зізнався, що вкрав у готелі 66 рулонів туалетного паперу і вибачився. Також він додав, що такою дією хотів допомогти бідній, бездомній жінці, яка на тлі коронавірусу мала потребу в ній. Поліція Флориди звинуватила чоловіка у крадіжці з громадського готельного підприємства і тепер йому загрожує тюремний термін.

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