Не принижуйте добрі справи: Рінат Ахметов – про коронавірус, героїзм лікарів, згуртованість та обов’язок кожного

16 березня Президент Володимир Зеленський зібрав у себе в офісі найбільших бізнесменів країни, щоб попросити про допомогу в боротьбі з коронавірусом. Одним з учасників закритої зустрічі став Рінат Ахметов. В інтерв’ю виданню "Українська правда" (https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/03/26/7245129/) найбільший благодійник України розкрив подробиці розмови з главою держави та розповів, як бізнес і влада спільно борються з коронавірусом.

"SCM – це соціально відповідальний бізнес, ми ніколи не проходили повз біду. Тим більше, ми не будемо робити цього зараз. Майже в усій Україні є міста, де працюють наші підприємства, і наш обов’язок – допомогти. Що ми робили й будемо робити. Благодійністю я займаюся не перший рік і навіть не перше десятиліття. У мене дуже сильна команда – і ми точно знаємо, що потрібно робити. Ми закупимо не менш ніж 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання – про що проінформуємо через мій благодійний фонд", – сказав Рінат Ахметов, відповідаючи на запитання журналістів. Він підкреслив, що завдання підмінити собою владу не стоїть і єдиний мотив, який ним рухає – бажання допомогти Україні та українцям.

За словами Ріната Ахметова, представники його команди, бізнесів SCM та іменного Фонду інтегровані в роботу антикризових штабів у регіонах і містах. Водночас він відмовився давати оцінку стану регіональної медицини та готовності до епідемії.

"Такі оцінки мають давати лікарі", – зазначив Рінат Ахметов.

Засновник Фонду Ріната Ахметова зізнався, що завжди намагається бачити добре навіть у найскладніших ситуаціях:

"Зараз мене вражає героїзм усіх, хто на місцях: усі об’єдналися заради однієї мети. Цілодобова робота місцевої влади, робота всіх служб заслуговують величезної поваги. І, звичайно ж, вражає героїзм лікарів. Вони ризикують своїми життями, щоб рятувати людей".

Рінат Ахметов розповів, що ні Володимир Зеленський, ні керівник Офісу Президента не телефонують йому з питаннями про те, що зроблено для боротьби з коронавірусом.

"Мені телефонує моя совість із питанням, що ми зробили для людей і що ми ще можемо зробити. Це – найважливіші дзвінки", – сказав він.

Рінат Ахметов направив на боротьбу з можливою епідемією 300 мільйонів гривень. Він підкреслив, що не чекає за це якоїсь подяки від держави:

"Не принижуймо добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду. Усе, що потрібно бізнесу – рівні правила гри та чесна конкуренція. Наша мета – сильна успішна Україна та щасливі українці. Благодійністю я займався завжди й ніколи натомість нічого не просив. Усе, чого я хочу – щоб люди одужували й люди не хворіли. А якщо раптом "вболіватимуть" – то тільки за команду "Шахтар", коли відновляться Чемпіонат України та європейські кубки".

Як раніше повідомлялося, Рінат Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Для цього він об’єднав усі ресурси – Благодійного Фонду, ФК "Шахтар", компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів для допомоги Україні.

Фонд Ріната Ахметова купує для всієї країни 320 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Якнайшвидше їх буде передано до Стабілізаційного фонду, ініційованого Президентом України. Крім того, додатково буде придбано як мінімум 200 апаратів ШВЛ, необхідних для порятунку життів людей, а також інше обладнання.

Ще в лютому, за особистим рішенням Ріната Ахметова, Фонд першим у країні відреагував на світовий виклик загрози епідемії коронавірусу. Уже закуплено та передано МОЗ обладнання для ефективного лікування ускладнень COVID-19 – висококласні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведського виробництва та кисневі концентратори.

Фонд також уже придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків: унікальний ізолювальний мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих EgoZlinbiobag EBV, захисний біологічний і протихімічний костюм ізфільтрувально-вентиляційною установкою EOBO-20 EgoZlin, захисні одноразові комбінезони від хімічних засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, захисні маски, окуляри.

Також Фонд Ріната Ахметова в співпраці з Мінцифри створили освітній серіал для педагогів "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Він дає змогу освоїти всі доступні алгоритми, які допоможуть вибудувати правильну й ефективну роботу з учнями та батьками на період карантину. Цикл відеокурсів розміщено на сторінці Фонду Ріната Ахметова у Facebook і Youtube-каналі.