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26 березня 2020, четвер, 07:29 5
Верховна Рада і партії 2020-03-26T08:00:01+02:00
Українські Новини
Бойко привіз до лікарні Рубіжного медикаменти і апарат ШВЛ

Бойко привіз до лікарні Рубіжного медикаменти і апарат ШВЛ

Тетяна Зотова
Медицина, Карантин, Бойко Юрий, Опозиційна платформа - За життя, Пандемія, Коронавірус, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко і його однопартійці з волонтерами в Рубіжному. Фото: ОП-ЗЖ
Юрій Бойко і його однопартійці з волонтерами в Рубіжному. Фото: ОП-ЗЖ

"ОП-ЗЖ, як і вся країна, стала волонтерами, так як влада не справляється з епідемією." Про це керівник Луганської регіональної організації Опозиційної платформи - За життя, Співголова партії Юрій Бойко заявив під час відвідання лікарні у Рубіжному, Луганській області, інформує портал zagittya.com.ua.

"Вся наша партія, по суті, як і вся країна, стала волонтерами, які надають допомогу медикам, які сьогодні на передньому краї боротьби з коронавірусною інфекцією. Допомога йде по всіх областях України. Зараз дуже важливо підтримати наших лікарів, адже вони в дуже складних умовах роблять все для порятунку здоров'я і життя людей", - підкреслив Юрій Бойко.

Народний депутат з представниками благодійного фонду "Кришталеве джерело" привіз такі необхідні лікарні апарати для штучної вентиляції легенів, захисні маски і костюми, медикаменти - всього на суму понад 2 млн гривень.

Інфекційне відділення лікарні міста Рубіжне визначено як одна з госпітальних баз для надання медичної допомоги хворим з підозрою на коронавірусну інфекцію в Луганській області. До цього моменту відділення мало потребу в обладнанні для реанімації хворих, медикаментах, засобах захисту.

Політик зазначив, що українська медицина виявилася не готова до викликів епідемії, в тому числі через провальну медреформу.

"Скорочення фінансування, зменшення доступності медичної допомоги, мізерні зарплати лікарів і медперсоналу привели до того, що країна виявилася не готова до боротьби з епідемією. І це положення ми будемо виправляти, щоб направити максимум бюджетних коштів на підтримку медиків та медичної галузі, економіки країни", - заявив Співголова фракції опозиціонерів.

За його словами, також дуже важливо зараз надати підтримку і допомогу людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам.

"Зараз дуже важливо підтримати всіма способами наших громадян похилого віку, які часто не можуть вийти з дому навіть за найнеобхіднішим, соціально незахищених людей. Жебрацькі пенсії і зарплати не можуть дати запас міцності на час карантинних заходів. Крім адресної допомоги цим категоріям, ми, як відповідальна політична сила, будемо вимагати перегляду бюджету для реальної і послідовної їх підтримки з боку держави", - підсумував Юрій Бойко.

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