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25 березня 2020, середа, 19:52 7 Відео
Верховна Рада і партії 2020-03-25T19:57:54+02:00
Українські Новини
"Кручу педалі". Нардеп Григорій Суркіс відреагував на чутки про зараження коронавірусом

"Кручу педалі". Нардеп Григорій Суркіс відреагував на чутки про зараження коронавірусом

Сергій Паламаренко
ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19, Григорій Суркіс
Григорій Суркіс. Фото: прес-служба
Григорій Суркіс. Фото: прес-служба

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), бізнесмен Григорій Суркіс прокоментував чутки про своє зараження коронавірусом та госпіталізацію в Олександрівську лікарню в Києві, які раніше розповсюдили ряд українських засобів масової інформації.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

У середу, 25 березня, народний депутат опублікував відеозапис занять у спортивній залі, в ході чого спростував свою хворобу та звернувся до медіа.

"Я щиро зворушений увагою деяких ЗМІ, які раптом занепокоїлися станом мого здоров'я. Але для ажіотажу немає ані найменшого приводу. Я кручу педалі в спортзалі та всім рекомендую. Тоді ніякий вірус вас не наздожене. Доброго здоров'я, співвітчизники, все доброзичливці та недоброзичливці", - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше про коронавірус у дочки Ігоря Суркіса, брата нардепа Григорія Суркіса, повідомив інфікований Covid-19 парламентарій Сергій Шахов.

Також раніше ЗМІ повідомили, що український бізнесмен Валерій Хорошковський, у якого був виявлений коронавірус, вже вилікувався та повертається додому з лікарні.

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