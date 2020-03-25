"Кручу педалі". Нардеп Григорій Суркіс відреагував на чутки про зараження коронавірусом

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), бізнесмен Григорій Суркіс прокоментував чутки про своє зараження коронавірусом та госпіталізацію в Олександрівську лікарню в Києві, які раніше розповсюдили ряд українських засобів масової інформації.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

У середу, 25 березня, народний депутат опублікував відеозапис занять у спортивній залі, в ході чого спростував свою хворобу та звернувся до медіа.

"Я щиро зворушений увагою деяких ЗМІ, які раптом занепокоїлися станом мого здоров'я. Але для ажіотажу немає ані найменшого приводу. Я кручу педалі в спортзалі та всім рекомендую. Тоді ніякий вірус вас не наздожене. Доброго здоров'я, співвітчизники, все доброзичливці та недоброзичливці", - сказав нардеп.

https://www.youtube.com/watch?v=V8UsLKQ9ta4" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, раніше про коронавірус у дочки Ігоря Суркіса, брата нардепа Григорія Суркіса, повідомив інфікований Covid-19 парламентарій Сергій Шахов.

Також раніше ЗМІ повідомили, що український бізнесмен Валерій Хорошковський, у якого був виявлений коронавірус, вже вилікувався та повертається додому з лікарні.