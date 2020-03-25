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25 березня 2020, середа, 16:47 290
Суспільство 2020-03-25T17:30:02+02:00
Українські Новини
Уряд має негайно вирішити проблему виплат безробітним, – Віталій Нестор

Уряд має негайно вирішити проблему виплат безробітним, – Віталій Нестор

Валерия Драгомирова
Віталій Нестор
Віталій Нестор

Уряд має негайно відреагувати на проблему зупинки виплат безробітним та передбачити можливість їх дистанційного обліку. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Голова київської "Батьківщини" Віталій Нестор.

Він повідомив про масові скарги киян на зупинку виплат по безробіттю, пов’язані з неможливістю відвідувати центри зайнятості через запроваджений карантин.

"Люди скаржаться, що через карантин не мають можливості планово відвідувати центри зайнятості, як того вимагає чинне законодавство. Це стає причиною для не нарахування виплат", – зазначив Нестор.

Крім того, він звернув увагу на неможливість стати на обік по безробіттю людям, які втрачають роботу у період карантину.


"Вони не можуть оперативно стати на облік і, фактично, залишаються без будь-якої фінансової підтримки", – наголосив керівник столичної "Батьківщини".

За словами Віталія Нестора, Уряд має негайно вирішити дану проблему та передбачити можливість нараховувати виплати та ставати на облік по безробіттю без фізичного відвідування центрів зайнятості.

"Необхідно терміново вносити зміни в Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабміну №792 від 19 вересня 2018 року. Зволікати не можна – люди, які у цей непростий час втратили роботу, не можуть собі дозволити чекати", – додав він.

 

 

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