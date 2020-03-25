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25 березня 2020, середа, 12:41 18
Медицина 2020-03-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Кличко спростував інформацію про прийом хворих на коронавірус в київську лікарню №8

Кличко спростував інформацію про прийом хворих на коронавірус в київську лікарню №8

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Лікарні, Брифінг, Коронавірус, коронавірус в Києві, лікарня №8

В той час, як у столиці зафіксували 3 нових випадки коронавірусу, Київська міська лікарня №8 не буде приймати хворих коронавірусом, оскільки не входить в список визначених опорних лікарень для госпіталізації хворих COVID-19 

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Київська міська лікарня №8, про яку сьогодні поширюють недостовірну інформацію, не входить у перелік лікарень, які визначені як опорні лікарні. Як опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус", - сказав він.

Кличко зазначив, що список опорних лікарень був оприлюднений раніше.

Список лікарень, в яких будуть приймати хворих коронавірус в Києві:

  • Київська міська лікарня №4
  • Міська клінічна лікарня № 9
  • Київська міська клінічна лікарня №1
  • Дитяча клінічна інфекційна лікарня
  • Міський пологовий будинок №3
  • Міський пологовий будинок №5

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко не може назвати дату відкриття метро в Києві.

18 березня Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу.

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