Кличко спростував інформацію про прийом хворих на коронавірус в київську лікарню №8

В той час, як у столиці зафіксували 3 нових випадки коронавірусу, Київська міська лікарня №8 не буде приймати хворих коронавірусом, оскільки не входить в список визначених опорних лікарень для госпіталізації хворих COVID-19 Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. "Київська міська лікарня №8, про яку сьогодні поширюють недостовірну інформацію, не входить у перелік лікарень, які визначені як опорні лікарні. Як опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус", - сказав він. Кличко зазначив, що список опорних лікарень був оприлюднений раніше. Список лікарень, в яких будуть приймати хворих коронавірус в Києві: Київська міська лікарня №4 Міська клінічна лікарня № 9 Київська міська клінічна лікарня №1 Дитяча клінічна інфекційна лікарня Міський пологовий будинок №3 Міський пологовий будинок №5 Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко не може назвати дату відкриття метро в Києві. 18 березня Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу.