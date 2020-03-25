Кличко спростував інформацію про прийом хворих на коронавірус в київську лікарню №8

В той час, як у столиці зафіксували 3 нових випадки коронавірусу, Київська міська лікарня №8 не буде приймати хворих коронавірусом, оскільки не входить в список визначених опорних лікарень для госпіталізації хворих COVID-19

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Київська міська лікарня №8, про яку сьогодні поширюють недостовірну інформацію, не входить у перелік лікарень, які визначені як опорні лікарні. Як опорні лікарні для прийому хворих на коронавірус", - сказав він.

Кличко зазначив, що список опорних лікарень був оприлюднений раніше.

Список лікарень, в яких будуть приймати хворих коронавірус в Києві:

Київська міська лікарня №4

Міська клінічна лікарня № 9

Київська міська клінічна лікарня №1

Дитяча клінічна інфекційна лікарня

Міський пологовий будинок №3

Міський пологовий будинок №5

Як повідомляли Українські Новини, Віталій Кличко не може назвати дату відкриття метро в Києві.

18 березня Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу.