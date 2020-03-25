Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЛР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський закупить для України замість експрес-тестів на коронавірус ще партію ПЛР-тестів через свого друга Джека Ма. На це піде близько половини з $2 млн, виділених ним на боротьбу з епідемією. Про це повідомляє прес-служба DCH.

"ПЛР-тести, про постачання яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, - на сьогодні найбільш точні та ефективні. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненній допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом Президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", - пояснив бізнесмен.

Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, який, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб призупинити розповзання епідемії по країні.

Як відомо, Олександр Ярославський після наради в ОП 16 березня спочатку виділив $2 млн. на закупівлю експрес-тестів.