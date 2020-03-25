"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом

Фармацевтична компанія "Дарниця" готова налагодити виробництво хлорохіну і його похідної речовини гідроксихлорохіну. У США, Європі і Китаї лікування COVID-19 цими препаратами проводиться в рамках клінічних досліджень, коли пацієнт свідомо погоджується на лікування експериментальним препаратом, повідомляє прес-служба компанії.

В "Дарниці" підкреслили, що для використання цих лікарських засобів в Україні саме для лікування COVID-19, необхідно ініціювати клінічні дослідження або затвердити на державному рівні протоколи лікування цієї хвороби з гидроксихлорохін- і хлорохіновмісткими препаратами. Для цього необхідно сприяння державних регуляторних органів, а також державне замовлення.

"Дарниця" досліджує можливість придбання АФІ (активного фармацевтичного інгредієнту) і готова налагодити виробництво в короткі терміни. Справа - за державними органами. Від їх готовності активно реагувати на ситуацію і працювати спільно з фармацевтичними компаніями залежить майбутнє лікування українських пацієнтів. Ще раз підкреслимо: при ефективній участі державних структур усіх рівнів, "Дарниця" готова виробляти препарат і гарантує дотримання вимог якості та ліцензійних процедур", - зазначили в компанії.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.