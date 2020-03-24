Бойко вимагає продовжити діалог про примирення

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України заявив, що його політична партія вимагає продовжити діалог про примирення на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні вже зрозуміло, що багато хто у Зе-команді не хоче вести країну до миру. Пообіцявши на виборах врегулювати конфлікт, вони просто обдурили український народ. Тепер, об'єднавшись з радикальними націоналістами, ці політичні перевертні намагаються не допустити діалогу з Донбасом і зірвати створення Консультативної ради при переговорній групі в Мінську", – зазначив опозиційний політик.

Він підкреслив, що блокуючи діалог з представниками Донецька та Луганська, ці "слуги" стають основою партії війни.

"Вони не хочуть працювати над виконанням Мінських угод. Саботують реалізацію рішень, досягнутих у Парижі лідерами Нормандської четвірки. Замість цього вони вишукують все нові єзуїтські причини, чому на Донбасі повинна тривати бійня. І їх зовсім не турбує, що ці політичні інтриги обертаються смертями і розоренням, лихом і злиднями. Вчора "патріотизмом" прикривали корисливість. Сьогодні – їм прикривають безвідповідальність і дурість", – наголосив народний депутат.

"Опозиційна платформа - За життя" висловлює повну підтримку мирному процесу. Ми вимагаємо від української влади створити всі умови для продовження діалогу про примирення за участю представників Донецька та Луганська. Беззастережно і послідовно виконувати всі взяті на себе зобов'язання перед народом України і нашими міжнародними партнерами. І очистити владу та політичну команду Президента від всіх перевертнів і прислужників партії війни", – підкреслив Бойко.

"Україні потрібен мир. Це відчувається ще гостріше на тлі епідемічного лиха, що обрушилося на нашу країну. Досить вигадувати нові приводи, чому на Донбасі повинні і далі гинути люди. Чому країна повинна платити за війну і виживати, будучи розсіченою стінами і лініями розмежування? Не можете допомогти країні і виконати свої передвиборчі зобов'язання – складіть свої мандати. Підіть зі шляху українського народу до миру та єдності!" – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.