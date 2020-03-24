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24 березня 2020, вівторок, 14:00 171
Медицина 2020-03-24T14:00:01+02:00
Українські Новини
"Дарниця" виділила кошти на придбання ще 3 апаратів ШВЛ

"Дарниця" виділила кошти на придбання ще 3 апаратів ШВЛ

Ірина Дорофейчук
Дарниця, Дмитро Шимків, Zagoriy Foundation, Коронавірус, Covid-19, Фармкомпанія
Апарати ШВЛ. Фото: darnitsa.ua
Апарати ШВЛ. Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія "Дарниця" приєдналася до ініціативи з загальнонаціональному збору коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в українські лікарні. Збір коштів стартував 20 березня з ініціативи благодійного фонду Zagoriy Foundation та Української біржі благодійності.

Про це повідомила прес-служба фармкомпанії.

У "Дарниці" нагадали, що раніше компанія спільно з Zagoriy Foundation вже закупила та передала 3 апарати ШВЛ до Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Голова наглядової ради Darnitsa Group Дмитро Шимків закликав представників українського бізнесу приєднатися до ініціативи.

"Світ охоплений пандемією, і подолати її можна лише спільними зусиллями бізнесу, держави та кожного українця. Зараз таке об'єднання не просто важливо – воно буде рятувати життя", - підкреслив Шимків.

Всього в рамках кампанії зі збору коштів планується зібрати 49,3 млн гривень для придбання 50 апаратів ШВЛ виробництва США. В умовах пандемії вірусу COVID-19 це обладнання є незамінним у лікуванні пацієнтів з тяжкими ускладненнями.

Фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю.

Zagoriy Foundation заснований в 2015 році членами сім'ї Загорій, які є бенефіціарами компанії "Дарниця". Фонд сприяє утвердженню культури меценатства і філантропії в Україні, підтримує культурні досягнення та розвиток сучасного мистецтва, займається реформами у сфері освіти та науки.

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