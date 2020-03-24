Рабінович закликав владу дослухатися до "кращого антикризового менеджера Медведчука"

"Замість того щоб відкинути всі політичні розбіжності, влада продовжує гнути свою лінію і не хоче прислухатися до порад опозиції." Таку думку висловив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, інформує портал zagittya.com.ua.

"Владі слід прислухатися до глави політради нашої партії Віктора Медведчука, бо кращого антикризового менеджера у нас в країні просто немає! Я розумію, що його політичні погляди комусь можуть не подобатися, тому що він - за Південний Схід України, а у нас люблять людей з Галичини. Але прийшов час переглянути свої погляди", - впевнений політик.

Вадим Рабінович нагадав часи, коли влада вела Україну в ЄС, "і ми заради цього вже пожертвували дев'ятьма галузями економіки, вбили медицину, взявши Супрун у владу".

"Сьогодні в Європі криза і Італія - ​​член ЄС і НАТО, приймає російські літаки з фахівцями, які рятують італійців. Чехія конфіскувала 600 тисяч масок, які прямували з Китаю в Італію і після скандалу між главами МЗС чехи віддали італійцям 100 тисяч, заявивши, що інші вже роздали людям. Так виглядає європейська солідарність! Ще Черчилль говорив: "У країни не може бути постійних друзів чи ворогів - є тільки національні інтереси". Наші інтереси сьогодні полягають в тому, що ми повинні врятувати життя людей і економіку, і для цього ми повинні звертатися до всіх, хто може нам допомогти. Влада робить ще один злочин проти свого народу, не роблячи цього!", - впевнений народний депутат.

Нагадав співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" і про те, що незважаючи на складну ситуацію, "так ніхто і не скасував другий етап медичної реформи, який починається вже 1 квітня, згідно з яким будуть закривати лікарні".

"Вже через 7 днів нас чекає колапс! І скасувати її не можуть, тому що в Раду ніякі питання поки не виносять. У мене складається враження, що цей Кабмін просто інтелектуально не може витягнути ситуацію. Очевидно, потрібно створювати загальноукраїнський мозковий центр, в якому повинні брати участь, не виходячи з партійної приналежності, а за вмінням вивести країну з кризи. Досить на нас практикуватися!", - закликав політик.

Вадим Рабінович також нагадав про те, що ще три тижні тому він говорив: уряду потрібно готуватися до різних сценаріїв, кожен з яких відповідав би викликам на випадок двотижневого, місячного і більш тривалого карантину.

"Якщо ти заздалегідь не моделюєш ситуацію, то ти не можеш прийняти правильне рішення! У нас же все відбувається в режимі "хапай мішки вокзал відходить". Ми посилаємо літаки і робимо різні необдумані вчинки. Але ж все це, слава богу, почалося не у нас. Невже цей прем'єр на самокаті - Гончарук - не міг підготувати країну? Чому не вживали заходів?..", - обурився політик.

Тому, вважає він, сьогодні в першу чергу потрібно заморозити виплати за зовнішнім боргом.

"Якщо влада цього не зробить, нас усіх перетворять на жебраків. В умовах тотального карантину ми не можемо платити нашим партнерам. Тим більше, що зараз і незрозуміло, хто кому друг. Італії, наприклад, сьогодні найбільше допомагають Росія, Куба і Венесуела. Нам - комуністичний Китай. А ті посли, які захищали Супрун, коли та вбивала нашу медицину, сьогодні нам не допомагають", - звернув увагу народний депутат.

"Я - не ворожка, і не знаю, скільки буде діяти карантин. У нас для цього є держава, яка повинна моделювати ситуацію, а не креативити. Пора приймати рішення", - закликав Вадим Рабінович.