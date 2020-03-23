Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків

Сьогодні до Харкова прибули тести на коронавірус, про постачання яких Олександр Ярославський, власник і президент DCH, домовився з китайським мільярдером Джеком Ма.

Нам стало відомо, які саме тести прибули в місто завдяки Ярославському. Йдеться про ПЛР-тести, які забезпечують найбільш високу можливу точність діагностики і застосовуються в лабораторних умовах.

На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигена. По суті, тест-система – це пластикова касета запечатується в індивідуальний пакет, у комірках якої проводиться аналіз.

ПЛР-тести

Олександр Ярославський так прокоментував цю подію. "Я виконав свою обіцянку Президента України та передав від сім'ї Ярославських $2 млн на закупівлю товарів медичного призначення. У Харків доставили безцінні в сьогоднішніх умовах найточніші тести на коронавірус. Ми змогли мобілізувати харківський бізнес і зібрати серйозні гроші на підтримку медицини. Тобто прийняті найважливіші заходи екстреного реагування для захисту нашого регіону. Далі – особливо в умовах оголошеної надзвичайної ситуації – справа, насамперед, за місцевою владою", - сказав він. Бізнесмен також додав, що продовжує тримати ситуацію на контролі і при необхідності готовий підключатися по мірі надходження запитів органів державної влади.