Бойко відвідав дитячий будинок в Банченах, де одне з приміщень обладнали для прийому хворих

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко відвідав центр реабілітації "Віра, Надія, Любов" в с. Банчени Чернівецької області, що створений архієпископом Лонгином (у миру – Михайло Васильович Жар). Одне з приміщень центру було оперативно перепрофільовано та підготовлено для прийому хворих коронавірусом. Бойко привіз в центр тести, маски, апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Я схиляюся перед архієпископом Лонгином і людьми, які тут працюють – вони в найкоротші терміни змогли організувати практично повноцінне лікарняне відділення за найвищим розрядом. Якщо, не дай Бог, хтось захворіє, тут повністю готові забезпечити лікування та реабілітацію. У дитячому реабілітаційному центрі перебуває 425 дітей, багато з інвалідністю, хронічними захворюваннями, тому коронавірусна інфекція для них дуже небезпечна. І владика, і лікарі дуже відповідально ставляться до ситуації. Вони підготували все, що потрібно – апаратуру, ліки, засоби захисту, зручні ліжка", – сказав Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що бездарне ставлення попередньої влади до медицини довело вітчизняну охорону здоров'я до плачевного стану.

"Вітчизняну медицину добила попередня влада. Її системно знищували, ліквідовували те хороше, що було. Сьогодні ми пожинаємо плоди цього бездарного ставлення. У лікарів низькі зарплати, немає необхідного обладнання, не вистачає медперсоналу, санітарок, медсестер", – зазначив парламентарій.

Бойко закликав терміново збільшити фінансування на медичну галузь і зупинити другий етап так званої медреформи.

"Зараз нам потрібно виграти час, щоб нормально оснастити медзаклади всім необхідним, підтримати лікарів. У нинішніх умовах, карантин повинен загальмувати поширення хвороби, щоб нормально забезпечити медицину. Потрібно внести зміни до бюджету, збільшити фінансування охорони здоров'я, закупити ліки та обладнання. Тоді все буде нормально, люди не будуть боятися, як вони бояться сьогодні, розуміючи, що влада не може їх захистити", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

"Сьогоднішня ситуація показала, до чого може призвести недофінансування і зневажливе ставлення до медицини. Ми навіть не розуміємо, скільки у нас в країні людей хворіють на цю страшну хворобу", – підкреслив Юрій Бойко.