Stem is Fem проведе онлайн-модуль з робототехніки для українських школярок, – Сергій Токарєв

Четвертий освітній модуль проєкта Stem is Fem буде присвячений робототехніці. У зв’язку із поширенням короновірусу він відбудеться в онлайн-форматі.

Про це розповів ініціатор проєкта, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

"Четвертий модуль проєкту відбуватиметься у мережі (Інтернет) 11-12 квітня. Ми знаємо, що особисті зустрічі та спілкування - це важлива частина Stem is Fem, та немає нічого важливішого за здоров’я наших учасниць та спікерів, – сказав Сергій Токарєв, – Весь останній час ми працювали над тим, як зробити наш модуль цікавим, пізнавальним та наповненим у новій формі, і дуже сподіваємось, що вам сподобаються наші ідеї!".

Організатори розповідають, що дівчата, які впораються із відбірковим туром, отримають спеціальне посилання і розклад освітнього онлайн модулю. В них так само, як і раніше, буде можливість поспілкуватись із жінками-високопосадовцями, задати свої питання спеціалісткам у інженерії та робототехніці, послухати цікаві лекції, доторкнутись до робототехніки своїми руками та взяти участь у конкурсі.

Робототехніка є однією з найбільш динамічних галузей світового технічного виробництва. У 2018 році ринок роботів у світі склав 103 млрд доларів, а за прогнозами до 2022 року він сягне 210 млрд доларів. Світовими лідерами у напрямку робототехніки є Німеччина та Японія.

"Україна поки що далека від лідерів галузі. Якщо середній світовий показник рівня роботизації становить 74 роботів на 10 тис. осіб, в Україні цей показник становить 1 робот на 20 тис. людей. Аби змінити цю статистику, країна потребує змін до законодавства, покращення інвестиційного клімату, активізації міжнародного співробітництва та великого кваліфікованого трудового ресурсу", - зазначив Токарєв.

Останній пункт, за думкою організаторів Stem is Fem та профільних спеціалістів, може перетворитися на проблему, з огляду на зменшення популярності технічних спеціальностей в українських вишах.

"Робототехніка в Україні перебуває в зародковому стані. Є деякі напрацювання в сільському господарстві та автоматизації виробництв, але на цей момент немає значного попиту на спеціалістів з робототехніки. Великий ажіотаж серед батьків на цю тему і, як наслідок, - велика кількість шкіл з робототехніки, це, скоріше, запит на майбутнє. Окрім цього треба розуміти, що саме поняття "робототехніка" достатньо широке. Але в українських освітніх реаліях все зводиться в кращому випадку - до платформи Arduino, а в гіршому - до іграшок "Лего", – вважає директор інжинірингової школи #brobots Пилип Духлій.

У 2017 році серед європейських студентів, що отримали диплом інженера було лише 20% дівчат. На думку експертів, в Україні гендерний дисбаланс ще більший. Проєкт має на меті повпливати на цю ситуацію, та довести дівчатам, що інженерна кар’єрна для них доступна і відкриває величезні перспективи.

Stem is Fem - благодійна освітня ініціатива, що має на меті привернути більше дівчат до навчання та кар’єри у технічних галузях. Популяризуючи STEM-спеціальності в Україні проєкт воліє змінити, як гендерну статистистику на цих напрямках, так і загалом привернути увагу до технологічної освіти.

Для цього 30 дівчат, які найкраще впораються із відбірковим тестом, познайомляться із жінками, які вже працюють у цих галузях, відвідають профільні установи та візьмуть участь у фінальному тематичному конкурсі. До участі у модулі запрошені старшокласниці зі всієї України. Для цього вони мають лише взяти участь у конкурсі на офіційному вебсайті проєкту та дочекатись запрошення на модуль.