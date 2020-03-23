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  • Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів
23 березня 2020, понеділок, 14:51 410
Економіка 2020-03-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів

Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів

Тетяна Зотова
Бюджет, Автодороги, Будівництво, Економіка, Юрій Голик, Велике будівництво
Юрій Голік Фото: Facebook
Юрій Голік Фото: Facebook

Гроші, які держава витрачає на інфраструктуру, в кінцевому підсумку частково повертаються державі у вигляді податків до бюджетів всіх рівнів. Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" заявив координатор Національного проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик.

В ході реалізації проєкту "Велике будівництво", ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, протягом 2020 року в Україні будуть побудовані і відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.

"Будь-яка будівельна компанія з 300, 500, 1500, 3000 співробітниками, в залежності від масштабів цієї компанії за кожного співробітника платить податок на доходи фізичних осіб. ПДФО є основним джерелом надходження грошей до бюджетів місцевих рад, до бюджетів ОТГ, до бюджетів регіонів, до бюджетів областей. Взяти, наприклад, компанію ONUR - це дійсно материнська турецька компанія, в Україні працює її дочірнє підприємство, українська юридична особа, яка зареєстрована у Львівській області. Відповідно, і податки компанія платить на всіх рівнях в бюджет нашої країни. Більш того, це не означає, що там працюють тільки громадяни Туреччини, це означає, що там працюють громадяни нашої країни", - зазначив він.

За словами Голика, українські компанії беруть участь в будівництві і ремонті доріг, успішно конкуруючи з іноземними підрядниками.

"В українських компаній є обладнання, є машини і необхідні механізми. Більш того, вони всі нові, закуповуються кожен рік. У кожної компанії є інвестиційна програма на рік в залежності від планів держави щодо того, скільки воно планує витратити на дороги. І ці інвестиційні плани, як правило, виконуються на 100%. Наприклад, в Житомирській області є перетин двох доріг: об'їзної Житомира, яка будується китайською компанією, а М-21 - там українські компанії. Ми за максимальну конкуренцію, тому що конкуренція - це завжди змагання між різними компаніями. Це в кінцевому підсумку зниження ціни і розвиток кожної з них", - підкреслив він.

Як повідомив Юрій Голик, за реалізацією "Великого будівництва" можна стежити в Telegram.

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