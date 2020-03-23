Харківський губернатор Кучер звільнив главу облздраву через своє ж рішення, – ЗМІ

Голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кучер підписал протокол про передачу апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) з районних до обласних інфекційних лікарень. Пізніше за це він звільнив керівника обласного департаменту охорони здоров'я Вадима Іваннікова.

Про це повідомило інтернет-видання "Голос.ua".

Зокрема, п. 1.6 протоколу №4 засідання комісії свідчить про передачу апаратів ШВЛ з районних лікарень Харківської області в інфекційні. Документ був підписаний головою Харківської ОДА Кучером 6 березня.

Вже 19 березня відповідний наказ районним державним адміністраціям Люботина, Куп'янська та Чугуєва, із посиланням на рішення регіональної комісії, що підписане раніше Кучером, видав директор Департаменту охорони здоров'я Харківської області Вадим Іванніков.

"За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області під головуванням голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера та з метою організації роботи надання медичної допомоги жителям Харківської області на гостру респіраторну хвороби викликаної коронавірусів COVID-2019. Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації ухвалено рішення про термінове тимчасове переміщення апаратів ШВЛ та кислородних концентраторів до КНП ХОР "Обласна клінічна інфекційна лікарня" та КНП ХОР "Обласна дитячий інфекційна лікарня", - йдеться в документі.

20 березня Вадим Іванніков був звільнений Кучером через розпорядження передати апарати ШВЛ. Видання Kharkiv.Today написало, що на своїй посаді фахівець пропрацював всього 8 днів. "Розпорядження заблоковано на сьогоднішній день мною, повертаються назад апарати. Іваннікова я сьогодні звільнив: він не впорався, це було однією з підстав", - сказав Кучер під час брифінгу.

Після звільнення Іваннікова в мережі Інтернет розгорівся скандал. Блогер Олена Монова зазначила, що керівник департаменту охорони здоров'я виконував рішення самого Кучера.

"Кучер звільняє главу обласного відділу охорони здоров'я. Мовляв, не мав права той забирати апарати з районних лікарень. І Кучер нібито цей документ не підписав. Там лише підпис чиновника з обласного управління охорони. Але при цьому Кучер забув, що не далі як на початку березня на засіданні регіональної комісії, головою якої він є, він вже підписував рішення цієї самої комісії про передачу ШВЛ з районних лікарень до обласної. А ось звільнений глава обласного відділу охорони здоров'я на той момент ще свою посаду не займав. Виходить, за давньою традицією всіх "можновладців", Кучер взяв й "вдарив "по стрілочнику. Глава облздраві позбувся посади за провали свого боса", - написала Монова.

Як повідомляло Kharkiv.Today, Вадим Іванніков вступив на посаду керівника Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА 11 березня. Рішення про призначення на посаду Іваннікова Олексій Кучер підписав того ж дня.