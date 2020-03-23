Zagoriy Foundation і УББ оголосили загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50 апаратів ШВЛ

Благодійний фонд Zagoriy Foundation та Українська Біржа Благодійності (УББ) оголосили загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в українські лікарні.

"В умовах пандемії COVID-19 апарати штучної вентиляції легень допомагають рятувати життя пацієнтам з тяжкими ускладненнями. Кожен українець може внести внесок і допомогти забезпечити лікарні необхідним для боротьби з коронавірусом", - наголошується в прес-релізі Zagoriy Foundation.

Ініціатори планують закупити 50 апаратів ШВЛ виробництва США наступних моделей: VELA (вартість одиниці – $26940), Bellavista 1000 ($32570) і AVEA ($39700). Щоб зробити свій внесок, потрібно перейти за посиланням на сторінку кампанії. Представникам бізнесу, готовим зробити благодійний внесок за безготівковим розрахунком, потрібно написати за адресою: corporate@ubb.org.ua.

Ініціатори акції зазначають, що апарати можуть бути доставлені в Україну, як тільки відновиться сполучення між США і Європою. Орієнтовна дата доставки апаратів – кінець травня. Вони будуть допомагати лікарям рятувати життя під час епідемії і після неї.

Українська Біржа Благодійності – це платформа, завдяки якій кожен може внести вклад у вирішення суспільної проблеми.

Zagoriy Foundation – благодійний фонд, створений в 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Сім'я Загорій – бенефіціари фармацевтичної компанії "Дарниця". Нагадаємо, Zagoriy Foundation і "Дарниця" вже закупили і передали три апарати штучної вентиляції легень для Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.