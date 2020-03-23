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23 березня 2020, понеділок, 13:59 361
Медицина 2020-03-23T14:15:01+02:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation і УББ оголосили загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50 апаратів ШВЛ

Zagoriy Foundation і УББ оголосили загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50 апаратів ШВЛ

Павло Твердохліб
Медицина, благодійність, Фармацевтична фірма
Zagoriy Foundation та Українська Біржа Благодійності Фото: УББ
Zagoriy Foundation та Українська Біржа Благодійності Фото: УББ

Благодійний фонд Zagoriy Foundation та Українська Біржа Благодійності (УББ) оголосили загальнонаціональний збір коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в українські лікарні.

"В умовах пандемії COVID-19 апарати штучної вентиляції легень допомагають рятувати життя пацієнтам з тяжкими ускладненнями. Кожен українець може внести внесок і допомогти забезпечити лікарні необхідним для боротьби з коронавірусом", - наголошується в прес-релізі Zagoriy Foundation.

Ініціатори планують закупити 50 апаратів ШВЛ виробництва США наступних моделей: VELA (вартість одиниці – $26940), Bellavista 1000 ($32570) і AVEA ($39700). Щоб зробити свій внесок, потрібно перейти за посиланням на сторінку кампанії. Представникам бізнесу, готовим зробити благодійний внесок за безготівковим розрахунком, потрібно написати за адресою: corporate@ubb.org.ua.

Ініціатори акції зазначають, що апарати можуть бути доставлені в Україну, як тільки відновиться сполучення між США і Європою. Орієнтовна дата доставки апаратів – кінець травня. Вони будуть допомагати лікарям рятувати життя під час епідемії і після неї.

Українська Біржа Благодійності – це платформа, завдяки якій кожен може внести вклад у вирішення суспільної проблеми.

Zagoriy Foundation – благодійний фонд, створений в 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Сім'я Загорій – бенефіціари фармацевтичної компанії "Дарниця". Нагадаємо, Zagoriy Foundation і "Дарниця" вже закупили і передали три апарати штучної вентиляції легень для Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

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