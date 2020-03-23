ЗМІ пояснили, хто винен у зупинці е-кабінету забудовника ДАБІ

Міністерство цифровий трансформації України вимушено призупинило роботу електронного кабінету забудовника через втручання в роботу аферистів. Раніше розрекламований урядом Олексія Гончарука е-кабінет забудовника зараз не працює.

Про це повідомило інтернет-видання "Дело.ua".

"При вході на сайті ДАБІ в опцію "Адміністративні електронні послуги" і, відповідно, в "Електронний кабінет замовника будівництва" з'являється напис "Ведуться технічні роботи. Робота кабінету буде відновлена найближчим часом. Приносимо вибачення". А все це результат епопеї, яка розпочалася у грудні минулого року, коли тепер вже колишні прем'єр Олексій Гончарук, голова Мінрегіону Альона Бабак та в. о. голови ДАБІ Олександр Строкач урочисто презентували цей самий "е-кабінет забудовника". І радісно заявляли, що жити стало веселіше", - йдеться в повідомленні видання.

Видання "Дело", із посиланням на джерело в Мінцифри, написало про те, що ідея е-кабінету забудовника, яка належить колишньому співробітникові BRDO, екс-представнику уряду Гончарука в Раді нардепу Олені Шуляк, почала давати серйозні збої через те, що автори новації непрофесійно прописали технічне завдання. У Шуляк не врахували вплив на роботу е-кабінету Реєстру дозвільних документів, який був створений при екс-голові Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олексії Кудрявцеві.

За даними видання "Дело", Реєстр дозвільних документів, який адмініструвала приватна фірма, працював через "прокладку", що дозволяє контролювати наповнення реєстру "третім особам" й після відставки Кудрявцева.

"За ідеєю "е-кабінет" повинен був бути безпосередньо пов'язаний з Реєстром дозвільних документів. Зокрема, за допомогою цього Реєстру повинна була здійснюватись автоматична перевірка достовірності даних, які надходять з "е-кабінету". Але ось цієї перевірки й не здійснюється", - написало "Дело".

Як повідомило видання, такий "вроджений" недолік системи дозволяє аферистам видавати великі будівельні об'єкти за малі - класу СС1, які й дозволяється починати будувати, а потім і вводити в експлуатацію декларативним способом через е-кабінет. Так, наприклад, в кінці лютого в Миколаєві 8-поверхову будівлю намагалися видати за 4-поверхівку та ввести в експлуатацію, а у Києві в середині березня подібна ситуація виникла з 10-поверхівкою на Подолі.

У зв'язку з цим Мінцифри було змушене призупинити роботу е-кабінету, щоб розібратися і з його роботою, і з роботою Реєстру дозвільних документів.

"У ситуації з е-кабінетом Реєстром і маємо те, що "некомпетентними профанами" скористалися "недобросовісні чиновники". Але, як відомо, простота іноді гірше злодійства", - підсумувало "Дело".