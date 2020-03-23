Боротьба з коронавірусом: "Автоспецпром" передав Одеській області 45 реанімобілів з апаратами ШВЛ

Провідний український виробник автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ "Автоспецпром" передав Одеській області 45 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С (реанімобілів), обладнаних апаратами штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Встановлені апарати ШВЛ можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Крім того, вбудовані акумулятори забезпечують автономну роботу апаратів протягом не менше 6 годин. Таким чином, реанімобілі можуть застосовуватися для допомоги пацієнтам під час боротьби з коронавірусів COVID-19", - сказано в повідомленні "Автоспецпрому".

Крім того, компанія передала Києву 7 реанімобілів з апаратами ШВЛ і 32 "швидких" типу В.

І реанімобілі, і "швидкі" типу В обладнані повними комплектами медичного обладнання за стандартом ДСТУ 7032: засобами транспортування пацієнтів, засобами забезпечення дихальної підтримки, моніторингу життєво важливих параметрів, приладами для реанімаційних заходів, інфузії, діагностики тощо.

Автомобілі вироблені на базі Citroën Jumper і Peugeot Boxer з двигунами, які відповідають екологічним стандартам EURO-6 і EURO-5. При повній заправці паливом автомобіль може проїхати відстань понад 500 км, що особливо важливо, зокрема, для Одеського регіону, який є найбільшим в Україні.

"Ми пишаємося тим, що в таких надзвичайних умовах змогли виконати замовлення, забезпечивши лікарів і пацієнтів Києва та Одеської області реанімобілями належної якості та в терміни, передбачені відповідними договорами", - зазначив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

ТОВ "Автоспецпром" є головним постачальником такого автотранспорту як для державних, так і для приватних медичних установ України.

Автомобілі швидкої допомоги виробляються в типах А1, А2, В і С на шасі Citroën, Peugeot і Mercedes в повній відповідності з Державним стандартом України (ДСТУ) 7032, який, своєю чергу, відповідає європейському стандарту DIN EN 1789. Контроль якості продукції ведеться у відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485 (Менеджмент якості для медичних приладів).

В 2019 підприємство випустило понад 500 автомобілів швидкої допомоги всіх типів.