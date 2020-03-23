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23 березня 2020, понеділок, 11:19 365
Медицина 2020-03-23T13:00:03+02:00
Українські Новини
Фонд Новинського закупив в Китаї 10 апаратів ШВЛ для регіональних клінік

Фонд Новинського закупив в Китаї 10 апаратів ШВЛ для регіональних клінік

Тетяна Зотова
Медицина, Вадим Новинський, Пандемія, Коронавірус, Благодійний фонд Вадима Новинського
Медичне обладнання та засоби. Спецрейс з Китаю. Фото: Facebook
Медичне обладнання та засоби. Спецрейс з Китаю. Фото: Facebook

Благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрова Пресвятої Богородиці закупив в КНР 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які будуть поставлені в регіональні клініки, повідомляється на офіційній сторінці Фонду в мережі Facebook.

Закуплене обладнання, серед іншого, сьогодні вночі прибуло в Україну спецрейсом, організованим Офісом Президента України.

Цим ж рейсом в країну доставлені закуплені Фондом 850 комплектів захисного одягу та 1 тис. медичних окулярів для медперсоналу, а також 10 тис. експрес-тестів для виявлення та підтвердження COVID-19.

Сьогодні апарати, спецодяг і тести будуть відправлені в спеціалізовані лікувальні установи Маріуполя, Херсона, Чернівців та інших міст України. Також клінікам будуть передані 100 тис. медичних масок, закуплених на внутрішньому ринку.

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