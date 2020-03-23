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23 березня 2020, понеділок, 11:02 29
Економіка 2020-03-23T13:00:04+02:00
Українські Новини
ДТЕК Ахметова перестав платити ще і за газ, заборгувавши державі вже 1,6 мільярда, - ЗМІ

ДТЕК Ахметова перестав платити ще і за газ, заборгувавши державі вже 1,6 мільярда, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Газ, Нафтогаз України, ДТЕК, Рінат Ахметов
Рінат Ахметов. Фото: biz.censor.net.ua
Рінат Ахметов. Фото: biz.censor.net.ua

"ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла та електроенергії на Луганскій ТЕС. Про це ідеться у листі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" на Офіс Президента та Кабінет Міністрів, інформує портал "Наші гроші".

За даними державного оператора, "ДТЕК Східенерго" несанкціоновано та безоплатно за лютий-березень відібрав газу на 241 млн грн. Бо виявилось, що у компанії взагалі немає жодного постачальника газу.

При цьому компанія Ахметова у лютому подала до Госпсуду Луганської області позов проти АТ "Луганськгаз". Суд задовольнив клопотання про забезпечення позову і заборонив "Луганськгазу" обмежувати поставки газу на Луганську теплоелектростанцію. Окрім цього, за даними НАК "Нафтогаз України", ДТЕК Східенерго не заплатив державному оператору за поставки газу ще 707 млн грн.

Також з 1 липня минулого року компанія ДТЕК перестала платити за транспортування електроенергії державними мережами при її експорті. За даними "Наших грошей", станом на березень такий борг складає близько 700 млн грн. Таким чином сумарний борг компанії ДТЕК Ахметова перед державою склав вже понад 1,6 млрд грн., з яких 948 млн грн – це борги за газ, який був відібраний та спожитий.

Компанія ДТЕК видобуває 90% українського вугілля та володіє 70% усіх вугільних електростанцій та найбільшими сонячними та вітроелектростанціями. ДТЕК продає свою електроенергію в Україні на 75% дорожче, аніж у Європі.

За минулий рік компанія ДТЕК отримала прибуток EBITDA (операційний прибуток до амортизації, сплати податків та відстотків) у розмірі 15,5 млрд грн. Влітку минулого року Ринат Ахметов купив віллу у Франції за 200 млн євро.

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