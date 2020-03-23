Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІД ЛОДЖИСТІКС" Олег Давиденко зіштовхнувся з проблемою, якою переймаються чимало українських підприємців, що постачають товари за кордон. А саме - повернення ПДВ. Втім у ситуації з бізнесом Давиденка це питання стало настільки критичним, що на даний момент йому довелося призупинити діяльність свого підприємства, а працювавши у ньому співробітників - звільнити. Всі обставини своїх поневірянь кабінетами підрозділу Державної фіскальної служби підприємець виклав у відкритому листі до Президента України Володимира Зеленського, копію якого Олег Давиденко надіслав і до редакції Українських Новин. Розміщуємо документ мовою оригіналу у дещо скороченому варіанті.

"Останні 4 роки я консультував американську компанії та допомагав їй купувати в України продукцію сільського господарства. Весь цей час мріяв створити власну компанію та потроху збирав кошти для цього. Нарешті вирішив відкрити власний бізнес у вересні 2019 року, повіривши у "нову чесну владу" у "нові можливості з новим урядом" в моїй Україні.

Почав займатись, тим що добре знаю - експортом аграрної продукції, наданням послуг в сфері логістики, імпортом послуг та навіть взяв замовлення привезти невеличке обладнання для комбікормового заводу з Китаю. Мав великі плани, щодо розвитку та багато ідей.

В грудні 2019 року зробив експорт проса купивши його офіційно з ПДВ від українських фермерів та продавши добре мені знайомій американській компанії, на яку працював раніше.

Але зіткнувся з Податковою України....та зрозумів, що чесному бізнесу не місце в Україні, тому що Податкова працює тільки в інтересах "великої риби", яка їй платить за повернення ПДВ. Скажіть чи має Податкова сприяти розвитку бізнесу, який платить податки? Чи має допомагати тим хто працює чесно?

Але навпаки - інспектор Ірина, з центрального управління міста Києва, сказала, що я маю радіти не повній відмові у отриманні ПДВ, а "можливості" яку вона створила для мене у вигляді "надії", яка може здійснитись можливо в травні або червні....або значно пізніше.

Офіційна причина відмови у отриманні ПДВ назад - це те, що платіжка по рахунках для фермерів складена невірно. Це пояснення я отримав від неї телефоном 16.03.2020 року.

Платіжка зроблена бухгалтерами, компанії яку я найняв вважаючи, що найняти бухгалтерську компанії більш професійно, ніж взяти просто бухгалтера. Адже компанія обслуговує багато інших та має значно більший досвід, ніж окремий бухгалтер ....Згідно інформації від них - до цього випадку це ніколи не було причиною відмови і до кінця 2019 року все було добре.

Всі платежі зроблено з ПДВ, офіційно в повному обсязі, заздалегідь, перевіреним фермерам ( які офіційно мали право продати товар), але за словами адвокатів - це просто причина не платити. Можливо ця причина в тому, що інспектору ніхто нічого не запропонував? Можливо в тому, що я заздалегідь не потурбувався і не домовився з кимось?

Інспектор мені сказала, що її не цікавить взагалі, що діяльність я веду чесно - вона сказала, що єдиний документ, який її цікавить - це платіжки, оскільки саме це для неї єдиний документ. Спробував надати додаткові пояснення, листи, чи будь-що, але отримав негативну відповідь.

Причина відмови у поверненні ПДВ не зрозуміла: одні кажуть, що причина в тому, що в державі немає на це коштів, інші кажуть, що просто я не дав нікому хабаря.

Прошу пояснити, чи існує команда не виплачувати ПДВ через те, що не вистачає коштів?

В мене не багато коштів і майже на все, що назбирав вклав у експорт і з грудня 2019 чекаю повернення ПДВ. Все ж таки 140 тис грн - це кошти, за які я можу платити зарплатню своїм людям протягом 4-5 місяців, навіть нічого не заробляючи. Тому ДФС і пояснив, що не зможу утримувати людей та ще й платити податки без цих коштів.

Пояснив інспектору, що маю всіх звільнити і самому собі не платити зарплатню, щоб якось вижити. Або взагалі закрити компанію, тому що виходячи з ситуації в світі з торгівлею, моя прибутковість значно знизилась, кількість товарообігу зменшилась. Шукаю різні варіанти, що робити - але зрозумію, що все одно це дуже важно.

Але мої аргументи з цього приводу ніяк не вплинули на працівницю Податкової. Вона дала мені зрозуміти, що їй все одно - чи буду я сплачувати податки чи ні. Оскільки ми живемо в чесній країні з новим урядом - сподівався, що зможу робити бізнес і не платити "рішалам".

Скажіть, чи справедлива така поведінка людини, яку я утримую за свої податки? Можливо в цій країні взагалі немає ніяких шансів на створення та ведення малого бізнесу? Але чому держава, так активно заявляє про підтримку таких як я? Навіщо цей популізм? Що робити? Звільняти всіх людей чи збирати акцію протесту під податковою?

Подавати до суду? Це - значні витрати. Та навіть незважаючи на це, бухгалтери мені пояснили, що податкова не виконає рішень суду.

Скажіть, що мені робити? Наразі не бачу нічого кращого ніж всіх звільнити та закрити компанію.

Вірю в Вас та в Вашу добру долю! Вірю в те, що Ви зможете допомогти мені!", - резюмував свій лист до Президента Зеленського підприємець Олег Давиденко.