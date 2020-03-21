ОПЗЖ по всій країні показує приклад того, як держава має боротися з епідемією, – Рабінович

"У такий складний для України час влада повинна ретельно обмірковувати кожне своє рішення. Потрібно не просто зупиняти роботу громадського транспорту, позбавляючи людей можливості дістатися на роботу, потрібно забезпечити людей всім необхідним під час епідемії".

Про це заявив народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"У країні створили транспортний колапс, не прорахувавши, що станеться, якщо весь транспорт закрити. Просто пояснювати людям, що "хтось когось повинен героїчно підвезти" - це сьогодні не працює! Потрібно відійти від карикатур і зайняти державницьку позицію, адже нескладно ж порахувати, скільки людей перевозить метро, ​​автобуси, тролейбуси. Від цього потрібно відняти приблизний коефіцієнт людей, які потенційно залишаться вдома і потрібно надати людям можливість дістатися до роботи. Не будуть люди по шість годин пiшки йти на роботу в Києві! У Харкові мер теж звернувся до влади з проханням все-таки відкрити метро, ​​і справа не в тому, що він не усвідомлює відповідальності, а в тому що в місті виник транспортний колапс через припинення роботи метро", - підкреслив політік.

Вадим Рабінович нагадав, що в Києві, Дніпрі та інших обласних центрах більшість медичних працівників, які сьогодні відважно борються з епідемією, живуть в передмістях і містах-супутниках - через зупинку роботи громадського транспорту вони просто-напросто не можуть вийти на роботу.

"Сьогодні 75% медичних працівників середньої ланки у великих містах - це приїжджі люди з малих міст, і вони просто не можуть потрапити на роботу!" - обурився парламентар.

Окрема порція критики від Вадима Рабіновича дісталася екс-міністру охорони здоров'я Уляні Супрун. Він закликав владу залучити екс-чиновницю до відповідальності "за вбивство вітчизняної медицини", яка сьогодні не в силах допомогти українцям.

"Окреме "дякую" я хотів би передати екс-главі МОЗ Уляні Супрун - "спасибі" за нищення санітарно-епідеміологічної служби, за все те, що вона накоїла в нашій медицині! Тепер її треба примусово відправити санітаркою в ті госпіталі, які, як вона всім нам розповідала, "сучасно" обладнані. Ось нехай вона і покаже всім нам, як буде героїчно захищати українців в тих умовах, які створила під час свого правління у всіх медустановах", - запропонував політик.

Вадим Рабінович також нагадав про те, що "реформа" Супрун не відмінена, і з 1 квітня збираються вводити її другий етап - закриття лікарень. "Це навіть не божевільний будинок, а паранойя! Я, звичайно, сподіваюся, що нам вдасться достукатися до влади або, в іншому випадку, будемо блокувати подібні речі", - пообіцяв народний депутат.

"Незважаючи на непросту ситуацію, сьогодні багато хто стає героями. Я бачив, як в Італії, Ізраїлі, Франції люди з вікон вітають лікарів, які рятують життя їх співгромадян. І у цих лікарів є все необхідне, а у наших немає - ані умов, ані зарплат, нічого! .. ", - обурився Рабінович. "Без партійної патетики скажу: я пишаюся своїми однопартійцями - друзями, які сьогодні допомагають людям у всіх регіонах нашої країни. Читаю партійні звіти і бачу принципово відмінну від державних звітів картину про виконану роботу по боротьбі з коронавірусом. Так, Вадим Столар без шуму і викликів до президента відправив медичне обладнання вартістю сотні тисяч в Олександрівську лікарню Києва. Народний депутат Тетяна Плачкова створила Facebook-співтовариство "Без паніки", де люди обмінюються думками про те, що потрібно і не потрібно робити під час карантину. У Харкові концерн депутата Фельдмана надав медичне обладнання, а також автобуси для перевезення медичних працівників. У Луганську наші партійці Дубовий і Маслов передали засоби захисту для безкоштовної роздачі в аптеки. У Дніпрі глава регіональної організації організував роботу соціальної служби, волонтери якої допомагають літнім під час карантину. У Кам'янському члени "ОПЗЖ" роздають дезінфікуючі засоби ... Чому все це повинні робити пересічні громадяни? Чому нам говорили, що наша система охорони здоров'я готова до таких викликів, але не ділі це не так? Навіщо ми мільярди "вбухали" в цю Супрун? .. Хоча б сьогодні вже посадите її і тих, хто з нею працював, в клітку, і нехай вона розповість, як вона довела нашу систему охорони здоров'я до такого стану!"- обурився Рабінович.