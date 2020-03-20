Мережа АТБ запускає пілотний проект з доставки товарів додому покупцям

Національна мережа дискаунтерів АТБ розробила рішення, яке дозволить покупцям без відвідування магазинів замовити набори товарів і продуктів повсякденного споживання з доставкою додому.

Як повідомила прес-служба компанії "АТБ-Маркет", перші доставки відбудуться 22 березня, пілотна реалізація сервісу буде запущена для жителів міста Дніпро та області, а згодом при наявності достатнього попиту буде реалізована в інших регіонах України.

"З 20 березня 2020 року кожен житель міста Дніпро і області зможе скористатися новою послугою — доставки продуктових наборів від компанії "АТБ-Маркет". Для замовлення будуть доступні три варіанти продуктових наборів різної вартості — 400 грн., 500 грн., 700 грн. Набори складаються із продуктів першої необхідності, а ціна набору відповідає сумі вартостей товарів, що до нього входять. Компанія "АТБ" сформувала набори таким чином, щоб закрити всі потреби людей, що знаходяться в самоізоляції і домашньому карантині", — повідомила прес-служба компанії "АТБ-Маркет".

У базовий набір включені яйця, молоко, крупи, цукор, макарони, чай, фрукти і овочі, печиво, консерви, туалетний папір, мило, серветки.

До реалізації цього проекту приєдналися маркет-плейс Rozetka— тут можна буде замовити набори товарів з АТБ, і служба експрес-доставки "Нова пошта". Для всіх учасників проекту він носить соціальний характер, і всі компанії учасники реалізовують його з нульовою прибутковістю. Вартість послуг лише покриває витрати партнерів проекту на його реалізацію.

"При наявності достатнього попиту на таку послугу і вдосконалення процесів, пізніше до сервісу доставки будуть додані додаткові набори, види оплат та інші опції", — зазначили в компанії "АТБ-Маркет".

"З введенням карантину держава наполегливо рекомендує українцям залишатися вдома. Людям важко: всі знаходяться в умовах обмеженого пересування. Ми маємо розвинену інфраструктуру і потужну кур'єрську доставку, щоб допомогти придбати необхідні продукти", — прокоментував агентству Інтерфакс-Україна участь у проекті АТБ по організації доставки продуктів і товарів першої необхідності на будинок СЕО "Нової Пошти" Олександр Бульба.