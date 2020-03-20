З телеканалу "UA: ДОНБАС" без попередження звільнили журналістів

Головного менеджера філії UA: ДОНБАС без попереджень попросили піти з посади, колектив також вирішив залишити свої робочі місця. Про це повідомляє "Прямий" з посиланням на екс-керівника філії Андрія Шаповалова.

Він зазначив, що пояснень керівництво телерадіокомпанії не надали. Колектив UA: ДОНБАС також вирішив залишити свої робочі місця. Зараз всі знаходяться на біржі праці. З одним із співробітників НСТУ зв'язатися не намагався.

"На жаль, ні розмови з цього приводу, ні питань, ні відповідей не було. Мені абсолютно не зрозуміла мотивація цього рішення. Я вважаю таке рішення особисто мотивованим. Можливо, є якісь причини, але я про них не знаю. З результатами роботи, про яких ми звітували, всі були ознайомлені і ні в кого не виникало питань. Я не хотів би пов'язувати це одне, але так сталося, що на початку березня велика кількість людей покинуло канал. Це журналісти, оператори, режисери монтажу, новостийщики в Луганській філії. На сьогодні інформаційне мовлення в Луганській області не може працювати повноцінно", - розповів екс-керівника UA: ДОНБАС.

Як відомо, в січні 2017 об'єднана філія телерадіокомпанії "Україна" та UA: ДОНБАС запустила тестове мовлення телеканалу, який замінив в ефірі Луганську телерадіокомпанію. За рік UA: ДОНБАС розпочав супутникове мовлення і це дало можливість всім глядачам Донбасу дивитися українське мовлення.