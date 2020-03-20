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20 березня 2020, пʼятниця, 19:40 163
Медицина 2020-03-20T19:45:01+02:00
Українські Новини
Ярославський перерахував $2 млн на цільову діяльність Харківського антикризового штабу

Ярославський перерахував $2 млн на цільову діяльність Харківського антикризового штабу

Петро Стуженко
Карантин, DCH Group, Олександр Ярославський, Коронавірус, Харківський антикризовий штаб
Олександр Ярославський. Фото з відкритих джерел
Олександр Ярославський. Фото з відкритих джерел

Український бізнесмен Олександр Ярославський, керівник Харківського антикризового штабу, 20 березня перерахував 2 млн доларів для фінансування закупівлі товарів, що необхідних регіону для протидії епідемії коронавірусу.

Про зарахування даного першого внеску повідомив офіційний веб-сайт штабу.

За гроші бізнесмена будуть придбані 450 тис. експрес-тестів на коронавірус. Тест-системи цього виду закуплять на додаток до тестових ПЛР-систем, які днями прибудуть в Україну з Китаю згідно з домовленостями Олександра Ярославського та власника Alibaba Джека Ма.

Нагадаємо, що 19 березня на зустрічі з представниками харківського бізнесу Олександр Ярославський сказал, що загальна сума його фінансової участі у протидії епідемії коронавірусу складе 13 млн доларів, а потім додав, що 1-й транш перерахує негайно.

Згідно з розміщеним на сайті штабу даними загальна сума, яка потрібна на обладнання та матеріали для боротьби з епідемією, становить 2,384 млн доларів для Харкова та 2,347 млн доларів для Харківської області. Ці ж дані були озвучені вчора на зустрічі з лідерами харківського бізнесу.

За інформацією Харківського антикризового штабу, бізнесмени активно підтримують ініціативу Ярославського і звертаються з пропозиціями профінансувати закупівлю тих чи інших матеріальних ресурсів. У понеділок, 23 березня, планується оприлюднити зведену інформацію за підсумками перших днів збору коштів.

Нагадаємо, що штаб був створений за підсумками зустрічі в Офісі Президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіонального бізнес-спільноти.

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