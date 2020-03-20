Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти

Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - про це на прес-конференції "Легалізація грального бізнесу проти коронавіруса" повідомив політичний та економічний експерт Валерій Клочок в прес-центрі Українських Новин.

"Факти коронавірусу, які ми сьогодні маємо - це лише додатковий каталізатор економічної рецесії, яку ми бачимо протягом останніх декількох місяців", - зазначив Клаптик.

За його словами, тільки в січні-лютому український бюджет недоотримав близько 55 млрд гривень, а станом на середину березня недонарахування планових показників держбюджету становлять майже 65 млрд гривень.

"На даний момент уряд задекларував ряд необхідних заходів, які сприятимуть запобіганню коронавірусу. В умовах, в яких знаходиться Україна сьогодні, вони необхідні. Але забезпечення цих заходів лягає на державний бюджет", - підкреслив він.

Експерт також повідомив, що Україна буде мати ще більше негативних наслідків у бізнесі з урахуванням того, що коронавірус в Україні буде посилювати вплив на економіку країни.

"Саме тому, влада вживає дієвих заходів для того, щоб вже напрацьовувати необхідні законопроекти, які послужать механізмом наповнення держбюджету", - підкреслив він.

Зазначається, що серед важливих законопроектів - легалізація грального бізнесу, в якій закладений великий потенціал. Щоб розкрити цей потенціал, необхідно знизити податкове навантаження на приватний бізнес.

"В умовах, коли вводяться обмеження, підприємства закриваються, а працівники йдуть у відпустку за свій рахунок, держава зобов'язана мати додаткове фінансове забезпечення, щоб вийти з кризової ситуації. В цей період саме такі реформи [як легалізація грального бізнесу] можуть врятувати економіку України", - зазначив Клаптик.

Також він підкреслив, в гральному бізнесі зможе легально працювати близько 300 тис. осіб, а це і сплата податків, і забезпечення робочих місць.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) на період карантину має намір надати 50%-ву пільгу на оренду комунального майна для малого бізнесу на період карантину.