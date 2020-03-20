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20 березня 2020, пʼятниця, 14:59 278
Політика 2020-03-20T15:08:34+02:00
Українські Новини
Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, — ЗМІ

Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, — ЗМІ

Анна Рудык
Укрпошта. Фото: YouTube
Укрпошта. Фото: YouTube

Кабінет міністрів України має намір дозволити доставку лікарських засобів громадянам поштою, пише "Дело".

Як повідомляє джерело в уряді, таке рішення Кабмін може ухвалити на засіданні в п'ятницю.

При цьому, єдиним поштовим оператором, який отримає таке право, стане державна компанія "Укрпошта".

Зараз доставка лікарських засобів поштою, як і їх продаж в онлайн-магазинах, в Україні заборонені.

Як повідомлялося, 18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2538 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що боротьба з коронавірусом сьогодні є найважливішим завданням уряду.

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