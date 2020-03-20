Держава повинна підтримати громадян, які втратили джерела доходу через карантин, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, коментуючи наслідки глобальної фінансової кризи, яка пов'язана з поширенням коронавіруса, що держава повинна підтримати громадян України, які втратили джерела доходу через карантин.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Вже зрозуміло, що економічна криза і де-факто безстроковий карантин, введений внаслідок пандемії коронавірусу, призвели до втрати тисяч робочих місць. Людей відправляють у неоплачувані відпустки, підприємці закривають бізнес, сотні тисяч трудових мігрантів змушені повертатися додому. Відсутність заощаджень та інших джерел фінансових надходжень ставить цих людей на межу виживання. Це велика проблема, яка потребує негайного вирішення", - заявив Бойко.

Політик підкреслив, що фракція ОПЗЖ запропонувала антикризовий план дій, який, зокрема, передбачає заходи для підтримки громадян, які тимчасово втратили роботу.

"Держава повинна зупинити зростання кількості "нових бідних" - людей, які втратили джерела доходу внаслідок коронавірусу та надати їм реальну допомогу, а не марні обіцянки. Ми пропонуємо суттєво спростити механізм реєстрації тимчасово безробітних у Державній службі зайнятості. В умовах карантину така реєстрація має відбуватися дистанційно. Водночас ми пропонуємо підвищити мінімальні виплати тимчасово безробітним, які зараз складають від 650 до 1 800 гривень, а також збільшити фінансування програм зайнятості для осіб, які втратили роботу через карантинні заходи та через спад виробництва в країні", - акцентував співголова фракції ОПЗЖ.

Юрій Бойко також зазначив, що працівникам бюджетних установ, які вимушені залишити роботу внаслідок карантинних заходів, держава повинна гарантувати, що вони отримають зарплату за цей період, і не будуть відправлені у відпустку за власний рахунок.

"Для більшості бюджетників їхня зарплата – єдине джерело доходу. Залишати людей сам на сам у цей період – це злочин. Принаймні у перший місяць цієї вимушеної відпустки працівники бюджетних установ мають отримати повний оклад. Треба рекомендувати приватним компаніям дотримуватися такого ж принципу щодо своїх працівників. Також необхідно вже зараз розробляти післякризовий план з працевлаштування та збільшення робочих місць, щоб не допустити катастрофічного зростання безробіття після того, як епідемія піде на спад", - резюмував Юрій Бойко.