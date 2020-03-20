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20 березня 2020, пʼятниця, 13:57 149
Верховна Рада і партії 2020-03-20T16:00:03+02:00
Українські Новини
Потрібно глобально переглянути бюджет, щоб зменшити усі витрати, окрім медицини, – Льовочкін

Потрібно глобально переглянути бюджет, щоб зменшити усі витрати, окрім медицини, – Льовочкін

Петро Стуженко
Медицина, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Держбюджет, ОПЗЖ, Коронавірус
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що необхідно глобально переглянути державний бюджет для скорочення усіх витрат, крім медичної сфери. Незважаючи на жорсткі карантинні заходи, влада досі недооцінює небезпеку коронавірусу та його наслідків для української економіки.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Днями парламент прийняв частину пропозицій нашої фракції із запропонованого нами антикризового пакету. Це добре, однак цього недостатньо – потрібні ще більш рішучі кроки. Потрібно зрозуміти, що нинішня ситуація – надзвичайна, і заходи потрібні надзвичайні", – сказав політик.

Він повідомив, що у США Міністерство фінансів розробило план заходів з підтримки економіки в розмірі близько 1,2 трлн доларів, з яких 500 млрд доларів підуть на прямі виплати громадянам країни і тримісячні податкові канікули для приватних осіб із невеликими і середніми доходами.

Франція направить 300 млрд євро на держгарантії кредитів підприємств, 45 млрд євро – на пряму допомогу підприємствам та 1 млрд євро – мікробізнесу, при цьому скасувавши або відтермінувавши обов'язкові соціальні платежі. А антикризовий бюджет в сусідній Польщі складе рекордні за всю її історію 52 млрд доларів (8,6% ВВП), які підуть на підтримку бізнесу, працівників, додаткове фінансування медицини, інвестиції в інфраструктуру тощо.

"Українську економіку не врятують самі податкові пільги, які, до того ж, прийняті за рахунок місцевих бюджетів. Потрібен глобальний перегляд бюджету, в якому мають бути зменшені всі витрати, не пов'язані з медициною, освітою, соціальним захистом і підтримкою економіки. Це екстрений захід, але він зараз життєво необхідний. Лише таким способом можна знайти десятки мільярдів гривень, щоб вжити заходів, адекватних тим, які приймають інші країни", – резюмував Сергій Льовочкін.

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